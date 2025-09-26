Logo TVN Warszawa
Areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku

22-letni kierowca usłyszał już zarzut
Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim
Źródło: Google Earth
Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął 41-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 17:30 na wiadukcie przy ul. kapitana Tadeusza Doranta w Zakroczymiu.

Według ustaleń policji wypadek spowodował kierowca forda
Według ustaleń policji wypadek spowodował kierowca forda
Źródło: KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

- Kierujący fordem transitem, 22-letni obywatel Turkmenistanu, podjął w miejscu zabronionym manewr wyprzedzania innego pojazdu, nie zachowując przy tym szczególnej ostrożności. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo z naprzeciwka pojazdem marki Fiat Seicento, którym kierował 41-latek z Płońska. Mężczyzna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Ranny został też jeden z pasażerów forda, który trafił do szpitala ze złamaniem ręki - przekazała rzeczniczka policji w Nowym Dworze Mazowieckim komisarz Joanna Wielocha.

Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Źródło: KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymali kierowcę forda. Był trzeźwy.

22-letni kierowca usłyszał już zarzut
22-letni kierowca usłyszał już zarzut
Źródło: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Zarzut spowodowania wypadku

Nowodworscy śledczy zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. - Następnie 22-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem była śmierć innej osoby, to jest artykuł 177 paragraf 2 Kodeksu karnego - podała policjantka.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim i zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podejrzanemu grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki
