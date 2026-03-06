Pożar w zakładzie stolarskim

"Strażacy z powiatu wołomińskiego prowadzą obecnie działania przy pożarze zakładu stolarskiego w miejscowości Nowe Lipiny. Pożar został już zlokalizowany, a na miejscu trwa dogaszanie oraz dokładne sprawdzanie pogorzeliska, aby wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia" - poinformowała na Facebooku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Na miejsce zadysponowano wozy z: JRG PSP Wołomin, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołomina, Ochotniczej Straży Pożarnej Zagościniec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce, Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie i Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów.
Swoje działania prowadzi także policja.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: ogn. Adam Uściński, Komenda PSP w Wołominie