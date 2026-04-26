Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany

Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (wideo archiwalne ze stycznia 2026 roku)
Źródło: TVN24
Policjant zatrzymał 39-letniego mężczyznę, który kierował Skodą, mimo że ma dwa sądowe zakazy. Próbował on jeszcze uciec, ciągnąc za sobą funkcjonariusza. Po auto przyjechał 30-letni kolega kierowcy, który był poszukiwany przez niemieckie służby.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek. "Młodszy aspirant Łukasz Drdzeń w czasie wolnym od służby rozpoznał znanego mu z wcześniejszych interwencji mężczyznę. Wiedział, że 39-latek ma sądowe zakazy prowadzenia, a mimo to jechał autem. Podjął interwencję, okazał legitymację, przedstawił się i poinformował o zatrzymaniu" - opisuje w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie. "W tym momencie mężczyzna podjął próbę ucieczki. Ruszył, ciągnąc policjanta, który włożył nogę pomiędzy drzwi a słupek boczny. Udało mu się dostać do środka auta, wyciągnął kluczyki i zatrzymał samochód" - dodaje.

Nie tylko zakazy

Mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, po obezwładnieniu, został przekazany patrolowi policji, który dojechał na miejsce zdarzenia. 

Policjanci przeszukali pojazd, znaleźli  woreczek foliowy z amfetaminą i pudełko z suszem roślinnym, który został zabezpieczony do dalszych badań.

Auto nie posiadało przeglądu technicznego. 39-latek został ukarany mandatem. Za złamanie sądowych zakazów grozi mu pięć lat więzienia. Odpowie też za posiadanie narkotyków.

Kolega poszukiwany

W trakcie zatrzymania, po samochód mężczyzny przyjechał jego 30-letni znajomy. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w celu ustalenia jego miejsca pobytu.

