Okolice

Skażenie wodociągu. Woda w 21 miejscowościach nie nadaje się do picia

Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Gmina Mordy koło Siedlec (Mazowsze)
Źródło: Google Maps
Mieszkańcy 21 miejscowości w gminie Mordy koło Siedlec nie mogą korzystać z wody kranowej. W jednym z lokalnych ujęć sanepid wykrył bakterie grupy coli. Gminne służby ujawniły w ostatnich dniach, że ktoś nielegalnie podpiął się do miejskiej sieci wodociągowej. Trwa wyjaśnianie, czy ma to związek z zaistniałym skażeniem.

Gmina Mordy po raz kolejny w tym roku mierzy się z problemem złej jakości wody pitnej. W niedzielę wieczorem jej władze poinformowały o ujawnieniu skażenia bakteriami z grupy coli w jednym z lokalnych ujęć.

"Woda w miejscowościach Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Pióry Wielkie, Pióry Pytki, Ostoje, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Głuchów, Wojnów, Stara Wieś, Suchodółek, Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, Płosodrza, Rogóziec nie nadaje się do spożycia" - podano w komunikacie.

Woda do picia oraz celów higienicznych jest dostarczana do mieszkańców w beczkowozach. Kranówka może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Trwają prace nad przywróceniem jakości wody nadającej się do spożycia.

Burmistrz miasta i gminy Mordy Łukasz Wawryniuk przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że prawdopodobnie w środę lub czwartek będą znane najnowsze wyniki badań próbek wody, pobranych przez sanepid w poniedziałek.

Woda z prywatnej studni dostała się do wodociągu

Władze gminy poinformowały, że Gminna Spółka Komunalna GSK MORDY ujawniła w ostatnich dniach przypadek wtłoczenia wody z prywatnej studni do gminnej sieci wodociągowej.

"Właściciel posesji, z której doszło do tego zdarzenia, nie posiadał zamontowanych zaworów zwrotnych, które umożliwiają przepływ wody tylko w jednym kierunku, uniemożliwiając jej cofanie się do sieci. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich instytucji" - zaznaczają urzędnicy.

Po ujawnieniu tego incydentu, sanepid z Siedlec pobrał próbki wody ze wszystkich gminnych punktów poboru. Tylko w jednym z nich - w Radzikowie Wielkim - stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Badania próbek z pozostałych lokalizacji wykazały, że woda była tam czysta i zdatna do picia.

Jak wyjaśnił burmistrz, pojawiły się przypuszczenia, że ta sytuacja może być jedną z przyczyn skażenia wodociągu. - Czekamy na wyniki badań wody u właściciela posesji - dodaje.

Skażenia wody w gminnej sieci wodociągowej były w tym roku ujawniane czterokrotnie. Sprawę bada prokuratura.

pc

Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

