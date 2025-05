Dwa miesiące i po prawie jazdy

Efekty nowego taryfikatora mandatów widać w policyjnych statystykach (02.02.2022) Źródło: Fakty TVN

19-latek w miejscu objętym zakazem, w tym na skrzyżowaniu, wyprzedzał kilka pojazdów na raz. Prawo jazdy miał od marca, teraz czeka go powtórka egzaminu.

Młody kierowca volkswagena wyprzedzał na ulicy Płockiej w Mławie kilka pojazdów na raz, ignorując podwójną linię ciągłą oraz zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu.

Został zatrzymany przez patrol grupy Speed. Jak się okazało, 19-latek zdobył uprawnienia do kierowania w marcu tego roku. W kwietniu dopuścił się pierwszego wykroczenia drogowego, polegającego na znacznym przekroczeniu dozwolonej prędkości. Za ostatnie "wyczyny na ulicy Płockiej został ukarany mandatem w wysokości 1200 złotych oraz 15 punktami.

Powtórka egzaminu

- Tym samym wyczerpał liczbę punktów karnych na swoim koncie. Czeka go teraz ponowny kurs na prawo jazdy - zaznacza asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie. - Młody wiek nie jest usprawiedliwieniem dla takiego zachowania na drodze. Otrzymując uprawnienia do kierowania, każdy kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oraz zasad ostrożności na drodze. Brawura, brak wyobraźni i rozsądku, mogą doprowadzić do nieodwracalnej w skutkach tragedii. Droga to nie tor wyścigowy czy gra komputerowa – dodaje.