Chodzili po torach przy stacji Mika. Wzbudzili zainteresowanie policji

Do zdarzenia doszło w środę, o godz. 15.41 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego Straży Ochrony Kolei o osobach chodzących przy torach na stacji Mika.

Pięć osób na torach

"Już po 4 minutach na miejscu był patrol policji, który w miejscu ogólnodostępnym, poza torowiskiem zastał 5 osób, których tożsamość została ustalona" - podała mazowiecka policja.

Jednocześnie policja poinformowała, że w poniedziałek około godz. 17 zakończyły się już działania służb w tym miejscu. "Policjanci z Garwolina reagują na wszystkie zgłoszenia dotyczące podejrzanie zachowujących się osób w okolicy torowiska" - zapewnili funkcjonariusze.

O czynności podjęte względem tych osób zapytaliśmy Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. - Osoby te zostały wylegitymowane, znajdowały się one w ogólnodostępnym, dozwolonym miejscu - powiedziała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka KWP w Radomiu.

Wylegitymowane osoby to obywatele Włoch i Białorusi oraz osoba z podwójnym obywatelstwem polsko-włoskim.

Dywersja na kolei

O dywersji na torach pod Garwolinem informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w niedzielę. W sobotę wieczorem mieszkańcy usłyszeli potężny huk. - Było czuć, że wszystko się zatrzęsło. Myśleliśmy, że dach nam na głowę spadł, że mieszkanie się zawaliło. Wszyscy wybiegliśmy później na dwór. Właściwie wszyscy mieszkańcy wsi Życzyn wybiegli patrzeć, co się stało - opowiadała jedna z mieszkanek w rozmowie z TVN24.

W niedzielę około godz. 7.39, maszynista pociągu Kolei Mazowieckich zgłosił centrali "nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej" w pobliżu stacji Mika. Zatrzymał pociąg.

Wkrótce policja potwierdziła, że doszło do uszkodzenia fragmentu torów. Kilka godzin później potwierdzono, że miała tam miejsce eksplozja ładunku wybuchowego.

Jak mówił w "Faktach po Faktach w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak, już po wybuchu zniszczonym torem przejechało dziewięć pociągów. Dziesiątym był ten, należący do regionalnego przewoźnika, który zatrzymał się.

Prokuratura wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom. Obaj zdążyli wyjechać do Białorusi.