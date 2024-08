Po skoku "na główkę" nie wynurzył się z wody. Zauważył to policjant

Policjant wypoczywający na Mazurach zauważył mężczyznę, który po skoku do jeziora "na główkę" nie wynurzył się z wody. Funkcjonariusz bez wahania pobiegł na ratunek i wyciągnął poszkodowanego na brzeg. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę w miejscowości Wiartel w województwie warmińsko-mazurskim. Policjant z komisariatu w Myszyńcu przebywając na urlopie zauważył mężczyznę, który po skoku "na główkę" do wody nie wynurzył się.

Był nieprzytomny

- Policjant bez wahania wskoczył do wody i wyciągnął poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna był nieprzytomny, jednak po chwili odzyskał funkcje życiowe. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu podlaskiego, który wypoczywał na jeziorem z żoną i dziećmi. Został on przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala - poinformował rzecznik policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.