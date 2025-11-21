Ptasia grypa. Ograniczenia w dwudziestu powiatach na Mazowszu

Ograniczenia obowiązują na terenie powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, zwoleńskiego i żuromińskiego, a także miast: Ostrołęka, Płock i Siedlce.
Na tych terenach wprowadzono nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków oraz zakaz trzymania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
"Celem wprowadzonych regulacji jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa HPAI na obszarze województwa mazowieckiego i zapewnienie bezpieczeństwa produkcji drobiarskiej" - wyjaśnił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
Obszar zagrożony i buforowy
Nadal obowiązuje również wcześniejsze rozporządzenie wojewody dotyczące zwalczania rzekomego pomoru drobiu w trzech powiatach: żuromińskim, mławskim i sierpeckim.
Obszar zagrożony obejmuje, w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo; w powiecie mławskim gminy: Szreńsk, Radzanów, Lipowiec Kościelny; w powiecie sierpeckim gminy: Zawidz, Rościszewo.
Natomiast obszar buforowy obejmuje w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo.
"Z uwagi na zmienną sytuację zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad oraz bieżące śledzenie komunikatów służb weterynaryjnych" - podkreślił wojewoda.
Autorka/Autor: mg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SIM ONE/Shutterstock