Ptasia grypa. Ograniczenia w dwudziestu powiatach na Mazowszu

Ogniska ptasiej grypy. Kraje rezygnują z polskiego drobiu

Ograniczenia obowiązują na terenie powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, zwoleńskiego i żuromińskiego, a także miast: Ostrołęka, Płock i Siedlce.

Na tych terenach wprowadzono nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków oraz zakaz trzymania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

"Celem wprowadzonych regulacji jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa HPAI na obszarze województwa mazowieckiego i zapewnienie bezpieczeństwa produkcji drobiarskiej" - wyjaśnił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Obszar zagrożony i buforowy

Nadal obowiązuje również wcześniejsze rozporządzenie wojewody dotyczące zwalczania rzekomego pomoru drobiu w trzech powiatach: żuromińskim, mławskim i sierpeckim.

Obszar zagrożony obejmuje, w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo; w powiecie mławskim gminy: Szreńsk, Radzanów, Lipowiec Kościelny; w powiecie sierpeckim gminy: Zawidz, Rościszewo.

Natomiast obszar buforowy obejmuje w powiecie żuromińskim gminy: Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo.

"Z uwagi na zmienną sytuację zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad oraz bieżące śledzenie komunikatów służb weterynaryjnych" - podkreślił wojewoda.