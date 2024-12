Mazowsze z budżetem na przyszły rok. Dochody będą niższe

Tusk: Rada Ministrów przyjęła ustawę wspierającą i reformującą finanse samorządów Źródło: TVN24

Na modernizacje i rozbudowy dróg, szpitali, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą ponad 3,3 mld zł. Ponad 846 mln zł zostanie przekazanych na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych w ramach programów wsparcia, a 982 mln zł na dotacje dla Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dochody będą niższe niż w ubiegłym roku

Zdaniem marszałka Mazowsza Adama Struzika budżet na 2025 r. przedstawia się bardzo dobrze.

- Co prawda nasze dochody będą niższe niż w ubiegłym roku (o 700 mln zł -red.), jednak będzie to pierwszy budżet bez tak zwanego "janosikowego", co pozwoli nam przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, między innymi w drogi, szpitale, muzea czy na nasze programy wsparcia. W sumie inwestycje pochłoną ponad 35 procent naszego budżetu, czyli ponad 3,3 miliarda złotych - dodał.

- Najwięcej, bo przeszło 1,6 miliarda złotych, będzie przeznaczone na budowę, rozbudowę, modernizację dróg wojewódzkich, blisko 534 milionów złotych na modernizację i doposażenie szpitali. Kolejną grupę wydatków w kwocie aż 249 milionów złotych pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 160 milionów złotych – w placówkach oświatowych – wyliczył przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Marta Milewska podała, że jedną z największych inwestycji drogowych będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku. Przeznaczono na nią ponad 136 mln zł.

Ochrona zdrowia i kultura

W 2025 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 855 mln zł na zadania realizowane w ochronie zdrowia. Same inwestycje w placówkach ochrony zdrowia pochłoną 534 mln zł. Największe to m.in. budynek dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie czy modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Ponad 546 mln zł samorząd województwa przeznaczy na kulturę, w tym na inwestycje i bieżące utrzymanie mazowieckich placówek kulturalnych – 249 mln zł. To m.in. Teatr Polski w Warszawie czy zespół "Mazowsze". W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano też środki na remont warszawskiego kina Luna.

Programy wsparcia

Samorząd w 2025 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia, na które w 2025 roku przeznaczono 912 mln zł. Największa pula środków, blisko 600 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju". Pojawi się też nowy program "Mazowsze dla społeczności energetycznych".

W sumie w 2025 roku będą realizowane 23 programy i zadania. Dodatkowo w 2025 roku władze Mazowsza przeznaczą 38 mln zł na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 26,9 mld zł, w tym o charakterze bieżącym – 17,1 mld zł i majątkowym – 9,8 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczenie ponad 3,7 mld zł, na transport – 14,9 mld zł, rozwój regionalny – 1,4 mld zł, ochronę zdrowia – niemal 2,2 mld zł.