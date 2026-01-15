Logo TVN Warszawa
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranni

Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W podwarszawskich Markach autobus miejski zderzył się z autem osobowym. Dwie osoby zostały ranne.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Bandurskiego, autobus miejski zderzył się z autem osobowym.

Jak poinformowała nas młodsza aspirant Małgorzata Staniszewska z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło po godzinie 6.20. - Autobus miejski zderzył się z samochodem marki Kia. Pasażer auta został zabrany do szpitala. Policja pracuje na miejscu i ustala okoliczności tego wypadku - powiedziała policjantka.

W wyniku zderzenia samochód osobowy został poważnie zniszczony. Autobus ma wybitą przednią szybę.

- Oba pojazdy stoją częściowo na poboczu, a częściowo na prawym pasie. Lewy pas zajmuje radiowóz policyjny. Ruch został wstrzymany. Na miejscu jest nadzór ruchu. Funkcjonariusze policji ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia - mówi reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Przed godziną 11 młodszy aspirant Paweł Chmura poinformował, że do szpitala z obrażeniami zostali zabrani pasażer oraz kierowca samochodu osobowego. Pasażer był nieprzytomny.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca kii podczas wykonywania skrętu w lewo wymusił pierwszeństwo na jadącym prawidłowo autobusie - przekazał nam policjant.

Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek w Markach
Wypadek w Markach
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

Są utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dotyczą autobusów linii 140, 340, 738 i L45.

"Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe: > Czarna Struga / Pustelnik / P+R Radzymin / PKP Wołomin : … Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Sosnowa – Okólna – Słoneczna – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego … do tras podstawowych" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie.

Wypadek autobusu miejskiego, Marki
Wypadek autobusu miejskiego, Marki
Źródło: GriszkaB/Kontakt24

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
