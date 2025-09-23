Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego". Wojewoda unieważnił uchwałę

Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Uchwała dotyczyła powiatu makowskiego na Mazowszu
Źródło: Google Earth
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego". Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę rady powiatu. W uzasadnieniu jego decyzji wskazano, że uchwała radnych została przyjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Pod koniec sierpnia radni przyjęli kontrowersyjną uchwałę w sprawie "intronizacji Jezusa Chrystusa na króla powiatu makowskiego". Decyzja radnych była wynikiem obywatelskiego projektu uchwały, który poparło 300 osób. Projekt uchwały został przegłosowany podczas sesji rady powiatu, mimo braku pozytywnej opinii ze strony zarządu powiatu makowskiego.

Starosta makowski Mirosław Augustyniak ostrzegał wówczas radnych, że służby wojewody mazowieckiego najpewniej unieważnią tę decyzję. Od początku wskazywano bowiem na brak podstaw prawnych do przyjęcia tego typu przepisu.

Obawy starosty okazały się słuszne. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał 19 września rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność całej uchwały.

Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Źródło: Powiat Makowski

Nie mieli upoważnienia

Przed podjęciem decyzji Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeanalizował treść uchwały oraz związane z nią dokumenty, jakie otrzymał ze starostwa powiatowego. Były to między innymi opinie zarządu powiatu i komisji.

"Organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa" - czytamy w treści rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu wskazano, że radni przyjęli uchwałę bez ustawowego upoważnienia. Jak zaznaczono, intronizacja Jezusa Chrystusa na "króla powiatu makowskiego" nie jest sprawą, jaka mieści się w katalogu kompetencji rady powiatu i w wykazie zadań powiatu, które określa ustawa o samorządzie powiatowym.

Jak wytknęły służby wojewody, w treści uchwały nie znalazło się też odesłanie do innych ustaw szczególnych, które zawierałyby normę upoważniającą do jej podjęcia.

Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Dowiedz się więcej:

Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali

"Istotne naruszenie prawa"

"Rozważana uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co istotnie narusza artykuł 7 Konstytucji RP, stanowiący ważną dyrektywę interpretacyjną, która zakazuje rozszerzającej wykładni przepisów kompetencyjnych i domniemywania kompetencji organów władzy publicznej" - brzmi treść uzasadnienia.

Dalej podkreślono, że wykryte uchybienia "należy zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa", a te prowadzą do skutków, "które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa".

Tym samym, wojewoda stwierdził, że uchwała nie powinna wejść w ogóle do obrotu prawnego.

Przypomnijmy, że rada powiatu ma prawo odwołania się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
Praga Północ

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Powiat Makowski

Udostępnij:
Czytaj także:
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli ludzkie szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
Praga Południe
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce był nielegalnie, nie ma prawa jazdy
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po pożarze bloku. Ewakuacja
Bemowo
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
Praga Południe
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki