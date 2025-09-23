Uchwała dotyczyła powiatu makowskiego na Mazowszu Źródło: Google Earth

Pod koniec sierpnia radni przyjęli kontrowersyjną uchwałę w sprawie "intronizacji Jezusa Chrystusa na króla powiatu makowskiego". Decyzja radnych była wynikiem obywatelskiego projektu uchwały, który poparło 300 osób. Projekt uchwały został przegłosowany podczas sesji rady powiatu, mimo braku pozytywnej opinii ze strony zarządu powiatu makowskiego.

Starosta makowski Mirosław Augustyniak ostrzegał wówczas radnych, że służby wojewody mazowieckiego najpewniej unieważnią tę decyzję. Od początku wskazywano bowiem na brak podstaw prawnych do przyjęcia tego typu przepisu.

Obawy starosty okazały się słuszne. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał 19 września rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność całej uchwały.

Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku Źródło: Powiat Makowski

Nie mieli upoważnienia

Przed podjęciem decyzji Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeanalizował treść uchwały oraz związane z nią dokumenty, jakie otrzymał ze starostwa powiatowego. Były to między innymi opinie zarządu powiatu i komisji.

"Organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa" - czytamy w treści rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu wskazano, że radni przyjęli uchwałę bez ustawowego upoważnienia. Jak zaznaczono, intronizacja Jezusa Chrystusa na "króla powiatu makowskiego" nie jest sprawą, jaka mieści się w katalogu kompetencji rady powiatu i w wykazie zadań powiatu, które określa ustawa o samorządzie powiatowym.

Jak wytknęły służby wojewody, w treści uchwały nie znalazło się też odesłanie do innych ustaw szczególnych, które zawierałyby normę upoważniającą do jej podjęcia.

"Istotne naruszenie prawa"

"Rozważana uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co istotnie narusza artykuł 7 Konstytucji RP, stanowiący ważną dyrektywę interpretacyjną, która zakazuje rozszerzającej wykładni przepisów kompetencyjnych i domniemywania kompetencji organów władzy publicznej" - brzmi treść uzasadnienia.

Dalej podkreślono, że wykryte uchybienia "należy zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa", a te prowadzą do skutków, "które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa".

Tym samym, wojewoda stwierdził, że uchwała nie powinna wejść w ogóle do obrotu prawnego.

Przypomnijmy, że rada powiatu ma prawo odwołania się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

