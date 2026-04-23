Okolice Zachowywała się bardzo nerwowo. Miała dwa powody

Policja zatrzymała poszukiwaną kobietę Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci z Lesznowoli (Mazowieckie), na ulicy Ułanów w Stefanowie, zwrócili uwagę na stojącego na poboczu drogi Forda. Jak poinformowali, za kierownicą auta siedziała kobieta, która już od początku interwencji zachowywała się bardzo nerwowo. Policjanci ustalili, z czym związany był niepokój 40-latki.

"Na przednim siedzeniu auta znaleźli woreczek w którym były środki odurzające. Badanie policyjnym narkotestem wykazało, że jest to mefedron" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

SIS. Jak działa System Informacyjny Schengen?

Na tym jednak problemy kobiety się nie zakończyły.

"Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 40-latka figurowała w SIS (System Informacyjny Schengen) jako osoba poszukiwana" - dodała policjantka. O sprawie powiadomiono Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

System Informacyjny Schengen zapewnia polskim organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości stały dostęp do informacji o przestępcach zatrzymywanych w innych krajach, co zwiększa szanse na sprowadzanie i ukaranie tych, którzy uciekli za granicę.

System działa również w drugą stronę. Osoby, które popełniły przestępstwo poza granicami Polski, są zatrzymywane na terenie naszego kraju. Dane w nim zawarte wykorzystywane są wobec obcokrajowców, podczas kontroli policyjnej, granicznej, celnej oraz przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt.

Noc w celi, następnego dnia zarzut

40-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi.

Następnego dnia usłyszała zarzut, dotyczący posiadania środków odurzających. Grozi jej do trzech lat więzienia.

