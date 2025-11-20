Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca. "Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu"

Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego chłopca
Policja o kradzieży puszki z lodziarni (materiał z 29.06.2022)
Źródło: TVN24/KMP Gorzów Wlkp.
69-latek z Lesznowoli ukradł z lokalu puszkę z pieniędzmi zbieranymi na leczenie chorego chłopca. W czasie zatrzymania powiedział policjantom, że tego dnia był pod wpływem alkoholu i "nie wie, dlaczego postąpił w ten sposób".

Do komisariatu w Lesznowoli koło Warszawy zgłosiła się właścicielka jednego z tamtejszych lokali gastronomicznych. Zgłaszająca powiadomiła o kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego chłopca.

"Kobieta poinformowała, że co prawda nie wie kim jest sprawca, natomiast pojawia się on w jej lokalu co jakiś czas" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Wykorzystał nieobecność pracowników

Nad sprawcą pracowali lesznowolscy dzielnicowi i kryminalni, którzy przeanalizowali nagrania z kamery znajdującej się w lokalu. Zarejestrowała ona moment kradzieży i wizerunek sprawcy.

"Na nagraniu widać jak mężczyzna, wykorzystując nieobecność pracowników, zabiera puszkę i jak gdyby nigdy nic opuszcza lokal" - przyznała policjantka.

Kilka dni po zgłoszeniu w Łazach policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież mężczyznę. Okazał się nim 69-letni mieszkaniec Lesznowoli.

"Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do kradzieży, tłumacząc, że tego dnia był pod wpływem alkoholu i nie wie, dlaczego postąpił w ten sposób. Wiedział, że pieniądze pochodziły ze zbiórki charytatywnej, jednak nie powstrzymało go to przed popełnieniem przestępstwa" - dodała podkom. Gąsowska.

Zarzut kradzieży dla 69-latka

69-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, wkrótce za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

Zatrzymanemu grozi kara do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Ukrywał kradzione w szafkach depozytowych
Ukrywał kradzione rzeczy w szafkach depozytowych. Zatrzymał go policjant po służbie
TVN24
Próba włamania pod Warszawą
Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o kradzieże samochodów
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Śródmieście
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
Ochota
Weekendowe frezowania
Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach
Praga Południe
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Astronomiczna cena za działkę z historyczną zabudową
Wola
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa
Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
Okolice
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Śródmieście
Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono
Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"
TVN24
Miejskie przedszkola mierzą się z kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne)
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia
Klaudia Kamieniarz
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
Komunikacja
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Śródmieście
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Okolice
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
Okolice
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
Śródmieście
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Pociąg towarowy uderzył w łosia
Okolice
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Okolice
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
Targówek
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
Śródmieście
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
Żoliborz
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Okolice
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Śródmieście
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Śródmieście
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
Okolice
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki