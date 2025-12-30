Awaria na kolei pod Warszawą

Powodem jest awaria rozjazdów na stacji Legionowo. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM na obszarze I i II strefy biletowej ZTM.
"W wyniku awarii infrastruktury kolejowej na stacji Legionowo występują opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz pociągów KM” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Podkreślił też, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM w pociągach SKM i KM w I i II strefie biletowej.
"Honorowanie obowiązuje do odwołania" – poinformowały Koleje Mazowieckie.
