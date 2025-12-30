Logo TVN Warszawa
Awaria na kolei pod Warszawą

Awaria na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
W rejonie stacji Legionowo doszło do awarii. Występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3, S4 i S40 mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Powodem jest awaria rozjazdów na stacji Legionowo. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM na obszarze I i II strefy biletowej ZTM.

"W wyniku awarii infrastruktury kolejowej na stacji Legionowo występują opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz pociągów KM” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Podkreślił też, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM w pociągach SKM i KM w I i II strefie biletowej.

"Honorowanie obowiązuje do odwołania" – poinformowały Koleje Mazowieckie.

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

