Okolice

Pędził w obszarze zabudowanym. Policjantom tłumaczył: mam dobry samochód, to jadę

Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
Kierowca w obszarze zabudowanym pędził 119 kilometrów na godzinę. Gdy zatrzymała go drogówka, tłumaczył się tak: "mam dobry samochód, to jadę". 46-latek stracił prawo jazdy, mandat na dwa tysiące złotych i 14 punktów karnych.

Niebezpieczną jazdę 46-latka zarejestrował wideorejestrator policjantów z Piaseczna. Mężczyzna, siedzący za kierownicą peugeota, w Krupiej Wólce na ulicy Górnej, jechał z prędkością aż 119 kilometrów na godzinę.

- Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej. 46-latek tłumaczył: "ma dobry samochód, to jadę". Nie przekonało to jednak policjantów. Mężczyzna stracił swoje uprawnienia na najbliższe trzy miesiące oraz uszczuplił domowy budżet o 2000 złotych. Otrzymał również 14 punktów karnych - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

- Ponownie apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego nas - zaapelowała na koniec policjantka.

Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Źródło: KPP w Piasecznie

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

TAGI:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
