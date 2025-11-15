Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Niebezpieczną jazdę 46-latka zarejestrował wideorejestrator policjantów z Piaseczna. Mężczyzna, siedzący za kierownicą peugeota, w Krupiej Wólce na ulicy Górnej, jechał z prędkością aż 119 kilometrów na godzinę.

- Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej. 46-latek tłumaczył: "ma dobry samochód, to jadę". Nie przekonało to jednak policjantów. Mężczyzna stracił swoje uprawnienia na najbliższe trzy miesiące oraz uszczuplił domowy budżet o 2000 złotych. Otrzymał również 14 punktów karnych - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

- Ponownie apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego nas - zaapelowała na koniec policjantka.

Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę Źródło: KPP w Piasecznie