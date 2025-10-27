Uderzył autem w przydrożną figurkę, jest ciężko ranny

W niedzielę około godziny 17.20 do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym do którego doszło w Kościelnej Górze (gmina Nowa Sucha). Na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego.
Stracił panowanie nad autem
- Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 32-letni kierujący Audi A4 na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną figurkę. Kamienne elementy uszkodziły ogrodzenie posesji i dwa zaparkowane pojazdy. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała zagrażających jego zdrowiu i życiu. Karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala - przekazała rzeczniczka policji w Sochaczewie starszy aspirant Agnieszka Dzik.
Na miejscu pracowali policjanci z sochaczewskiej komendy, którzy ustalali dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. - Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków - podkreśliła policjantka.
