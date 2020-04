"W kościele przebywało 70 osób". Policja interweniowała w Podkowie Leśnej

W piątkowy wieczór policja otrzymała zgłoszenie o nabożeństwie w Podkowie Leśnej, w którym uczestniczy więcej niż pięć. - Odpowiedzialność spada na proboszcza. Skierowaliśmy wniosek do sądu o ukaranie go - informuje rzeczniczka lokalnej komendy.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przedłużone zostają rządowe obostrzenia, które mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Między innymi te dotyczące ograniczenia liczby osób w kościele. Do 19 kwietnia w obrzędach religijnych może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż pięć osób.

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy sygnał, że w piątkowy wieczór w parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej celebrowane jest "Triduum Paschalne z udziałem dziesiątek wiernych". Dodał, że interweniowała policja.

Odpowiedzialność spada na proboszcza

Jak potwierdziła nam rzeczniczka komendy w Grodzisku Mazowieckim Katarzyna Zych, funkcjonariusze przyjechali do kościoła świętego Krzysztofa w piątek po godzinie 20. - Przyjechaliśmy, gdy nabożeństwo już się skończyło. Okazało się, że w kościele przebywało 70 osób - przekazała rzeczniczka. - Odpowiedzialność spada na organizatora zgromadzenia, w tym przypadku proboszcza parafii. Nie zastosował się do obostrzeń, dlatego skierowaliśmy wniosek do sądu o ukaranie go - dodała.

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z parafią, ale w sobotę nikt nie odebrał telefonu. Udało nam się skontaktować z rzecznikiem Archidiecezji Warszawskiej, której podlega parafia w Podkowie Leśnej.

"Księża są świadomi"

- Trudno się odnieść konkretnie do sytuacji, która miała miejsce w Podkowie Leśnej, ponieważ nie dotarła do nas informacja o tym zdarzeniu. Możemy jednak zapewnić, że każda parafia została zobowiązana do przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Przypominał też o tym kardynał Kazimierz Nycz i apelował do księży, by liczba wiernych w kościołach nie przekraczała pięciu - powiedział nam w sobotę po południu rzecznik archidiecezji ksiądz Przemysław Śliwiński.

- Księża są świadomi tego, że odpowiedzialność za niedostosowanie się do obostrzeń spada wyłącznie na nich. 25 marca Watykan wydał też rozporządzenie, by w krajach dotkniętych pandemią wszystkie liturgie Wielkiego Tygodnia były przeprowadzane bez udziału wiernych. Mogą być za to prowadzone transmisje. Przepis jest tożsamy z wytycznymi kardynała Kazimierza Nycza z 27 marca. Taka informacja dotarła do proboszcza każdej parafii - mówił dalej.

I dodał, że jeśli podczas nabożeństw Triduum Paschalnego są obecni wierni, "gospodarze takich miejsc nie dostosowują się nie tylko do obostrzeń rządu, ale także do nakazu Stolicy Apostolskiej.

Autor:Katarzyna Kędra