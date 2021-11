Pożar pałacu z XVIII wieku. Strażacy ratują cenne zabytki

Podkreślił jednak, że pożar jest już opanowany. - W tej chwili prowadzimy ewakuację mienia. To jest masa zabytkowych dokumentów, mebli czy obrazów. One są ewakuowane w bezpieczne miejsce. Znaczna część mienia została uratowana. Nie ma osób poszkodowanych. Będziemy przystępowali do kolejnej fazy, czyli do dogaszania pożaru - powiedział Kulicki.