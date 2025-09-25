Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO. "Chodzi o jego postępowanie"

Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny Źródło: Adam Stępień/agencja.wyborcza.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Od poniedziałku 21 września jestem bezpartyjny, decyzją partii nie jestem już członkiem Platformy Obywatelskiej. Inicjatywa wyszła od radnych, członków PO" - poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Konstancina-Jeziorny, Michał Wiśniewski.

"Nie ma mojej zgody na ustępstwa"

Jak wskazał były już członek PO, powodem miała być polityka lokalna i regionalna, która jego zdaniem, "próbowała wykorzystać struktury partii, aby wywierać wpływ na podejmowane decyzje, zarówno kadrowe jak i realizacji celów strategicznych". Dodał przy tym, że na zajmowanym stanowisku będzie nadal służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone zadania.

Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski stanowisko burmistrza Konstancina-Jeziorny piastuje zaledwie od półtora roku. W pierwszej połowie 2024 roku zastąpił Kazimierza Jańczuka, także należącego do PO, który tę funkcję pełnił wcześniej przez 12 lat. Chociaż w przyjściu nowego burmistrza dostrzegano szansę na wiele pozytywnych zmian i realizację inwestycji, które wcześniej nie ruszyły, nadzieje wśród mieszkańców i radnych szybko stopniały, a Wiśniewski miał zrazić do siebie współpracowników. Konflikt na linii burmistrz - radni trwa już od kilku miesięcy.

"Dobro Konstancina-Jeziorny ponad wszystko – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ponad lokalnym. Nie ma mojej zgody na ustępstwa kosztem mieszkańców naszej gminy" - napisał na Facebooku burmistrz, przy informacji o usunięciu go z partii. - "Przenoszenie dużej polityki do małego samorządu wiąże się z krzywdą dla mieszkańców" - dodał.

Od poniedziałku 21 września jestem bezpartyjny, decyzją partii nie jestem już członkiem Platformy Obywatelskiej.... Posted by Michał Wiśniewski - burmistrz Konstancina-Jeziorny on Tuesday, September 23, 2025 Rozwiń Michał Wiśniewski - burmistrz Konstancina-Jeziorny

Powody usunięcia burmistrza z PO

Informacje o zakończeniu współpracy z Michałem Wiśniewskim potwierdziła nam radna z jego byłej już partii Gabriela Dworniak-Niewiarowska. Jak wskazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, decyzja odwołania Wiśniewskiego była spowodowana szeregiem jego działań, które miały być wymierzone w pracowników urzędu.

- Złożyliśmy skargę na zachowanie burmistrza, chodzi o jego postępowanie wobec radnych, brak lojalności, szkalowanie pracowników – wylicza. – Zarzewiem konfliktu była sytuacja, kiedy burmistrz odciął nam wejście do ratusza, ograniczył pracownikom dostęp do pokoi. To jest ewenement na skalę Polski – dodaje.

Radna podała, że jednym z głównych powodów do odwołania Wiśniewskiego było zaangażowanie straży miejskiej w weryfikację adresów dzieci w trakcie rekrutacji do szkół. Jak zostaliśmy poinformowali, funkcjonariusze mieli chodzić po domach mieszkańców Konstancina-Jeziorny i "prosić o okazanie dzieci", by potwierdzić, że mieszkają w danym miejscu i administracyjnie mogą ubiegać się o przyjęcie do danej placówki.

- Kolejnym przykładem braku współpracy z burmistrzem było jego nieodpowiadanie na nasze pytania i interpelacje – mówi radna KO, dodając, że burmistrz nie był z nimi szczery i zatajał stan finansów gminy, jak również koszty planowanych inwestycji.

Zdaniem Dworniak-Niewiarowskiej, jednym z powodów pozbawienia Michała Wiśniewskiego członkostwa w PO była także cała seria krytycznych wpisów publikowanych zarówno w social mediach ratusza, jak i biuletynie informacyjnym Konstancina.

Władze miejscowości polemizowały z radnymi przy użyciu oficjalnego profilu miasta, na którym, jak słyszymy – pojawiały się posty oskarżające o szerzenie nieprawdy.

Na chwilę obecną nie ma planu zorganizowania referendum w sprawie odwołania Wiśniewskiego z funkcji burmistrza, ponieważ decyzja sądu koleżeńskiego jest nieprawomocna - Wiśniewski ma prawo się odwołać.