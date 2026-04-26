Z Wisły wyłowiono dwa ciała

Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim (wideo ilustracyjne)
Źródło: Google Earth
W sobotę w rejonie gminy Jabłonna z Wisły wyłowiono dwa ciała. Policja ustaliła tożsamość obu denatów.

Jak poinformował naszą redakcję starszy kapitan Damian Górniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, pierwsze ciało zostało zauważone przez przypadkową osobę w rejonie żwirowni na terenie Jabłonny. - Zwłoki zostały wyłowione i zabezpieczone przez odpowiednie służby - przekazał strażak.

Ustalili tożsamość

Drugie ciało znajdowało się w niedużej odległości od pierwszego - na terenie miejscowości Rajszew. - Znajdowało się na jednej z wysp na Wiśle. Zauważyła je osoba pływająca w tamtym rejonie na desce. Nasze działania polegały na przetransportowaniu policji na wyspę oraz powrót z zabezpieczonym ciałem na brzeg - wyjaśnił starszy kapitan Górniak.

Nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w wodzie. W niedzielę przed południem młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała przekazał, że ustalono tożsamość obu osób.

- Osoba znaleziona w rejonie Jabłonny to mężczyzna w wieku lat 30. Natomiast odnaleziony niespełna cztery godziny później w Rajszewie denat to 33-latek - poinformował policjant.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wisła
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Włochy
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
Okolice
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Okolice
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Okolice
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Bemowo
Modernizacja linii otwockiej
Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
Okolice
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej
Komunikacja
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
Okolice
Wypadek na S7 pod Mławą
Jedna naczepa się rozerwała, druga wpadła do rowu. Pasażer nie żyje
Okolice
Rowerowa Masa Krytyczna na ulicach Warszawy
Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
Okolice
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Okolice
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Miał prawie trzy promile, uderzył w bariery. Dwa dni i wyrok
Okolice
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Testy wykazały nie tylko alkohol
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
Okolice
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
Były warte pół miliona złotych. Zniknęły
Okolice
Seniorzy utknęli na podwórku na Miodowej
Zatrzasnęła się za nimi brama. 17 osób w potrzasku
