Z Wisły wyłowiono dwa ciała

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim

Jak poinformował naszą redakcję starszy kapitan Damian Górniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, pierwsze ciało zostało zauważone przez przypadkową osobę w rejonie żwirowni na terenie Jabłonny. - Zwłoki zostały wyłowione i zabezpieczone przez odpowiednie służby - przekazał strażak.

Ustalili tożsamość

Drugie ciało znajdowało się w niedużej odległości od pierwszego - na terenie miejscowości Rajszew. - Znajdowało się na jednej z wysp na Wiśle. Zauważyła je osoba pływająca w tamtym rejonie na desce. Nasze działania polegały na przetransportowaniu policji na wyspę oraz powrót z zabezpieczonym ciałem na brzeg - wyjaśnił starszy kapitan Górniak.

Nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w wodzie. W niedzielę przed południem młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała przekazał, że ustalono tożsamość obu osób.

- Osoba znaleziona w rejonie Jabłonny to mężczyzna w wieku lat 30. Natomiast odnaleziony niespełna cztery godziny później w Rajszewie denat to 33-latek - poinformował policjant.