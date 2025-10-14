Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Królewskiej.
- Ustalono już tożsamość mężczyzny, którego ciało wydobyto z miejsca pożaru. Jest to 44-latek w kryzysie bezdomności. Nasze dalsze czynności doprowadziły do ustalenia dwóch osób, które są podejrzewane o pobicie tego mężczyzny. Miał on na ciele liczne ślady - powiedziała nam we wtorek rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim aspirant sztabowy Katarzyna Zych.
Policjanci sprawdzą też, czy zatrzymani mają związek z podpaleniem. Mężczyźni zostaną przesłuchani, gdy wytrzeźwieją. W momencie zatrzymania byli bowiem pijani.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock