Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Grodzisk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
Policjanci z Grodziska Mazowieckiego wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego wydobyto ze spalonego budynku. Na ciele były ślady pobicia. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Królewskiej.

- Ustalono już tożsamość mężczyzny, którego ciało wydobyto z miejsca pożaru. Jest to 44-latek w kryzysie bezdomności. Nasze dalsze czynności doprowadziły do ustalenia dwóch osób, które są podejrzewane o pobicie tego mężczyzny. Miał on na ciele liczne ślady - powiedziała nam we wtorek rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim aspirant sztabowy Katarzyna Zych.

Policjanci sprawdzą też, czy zatrzymani mają związek z podpaleniem. Mężczyźni zostaną przesłuchani, gdy wytrzeźwieją. W momencie zatrzymania byli bowiem pijani.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaGrodzisk Mazowiecki
Czytaj także:
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
Okolice
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Wypadek samochodowy na krajowej "50", na odcinku Brok - Ostrów Mazowiecka
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł
Okolice
Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
W kolejce po wejściówki "ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano"
Kultura
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Nowe Grochale
Zderzenie aut. Jeden z kierowców pijany i z zakazem prowadzenia
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa
Okolice
Kontrole użytkowników hulajnóg
Po sygnałach od mieszkańców kontrolowali użytkowników hulajnóg
Wilanów
Potrącenie pieszej i utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Piesza potrącona przez tramwaj, były utrudnienia w centrum
Śródmieście
14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
14 cudzoziemców zatrzymanych na lotnisku
Włochy
Policja szuka tego mężczyzny
Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lecieli do Nowego Jorku, lądowali w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
Włochy
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Śródmieście
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Okolice
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza podczas wiecu PiS
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Okolice
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
Okolice
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki