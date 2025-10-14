Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Królewskiej.

- Ustalono już tożsamość mężczyzny, którego ciało wydobyto z miejsca pożaru. Jest to 44-latek w kryzysie bezdomności. Nasze dalsze czynności doprowadziły do ustalenia dwóch osób, które są podejrzewane o pobicie tego mężczyzny. Miał on na ciele liczne ślady - powiedziała nam we wtorek rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim aspirant sztabowy Katarzyna Zych.

Policjanci sprawdzą też, czy zatrzymani mają związek z podpaleniem. Mężczyźni zostaną przesłuchani, gdy wytrzeźwieją. W momencie zatrzymania byli bowiem pijani.

