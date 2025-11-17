W szkole podstawowej w Gójsku w woj. mazowieckim jeden z rodziców podczas poniedziałkowego zebrania zaczął zachowywać się agresywnie. Około godziny 16.10 na miejsce został wezwany patrol policji.
- Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę - powiedziała tvn24.pl st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
39-latek zatrzymany
Na miejsce, oprócz policji, przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali zarówno uderzoną matkę, jak i popchniętą 55-letnią dyrektorkę. Druga z nich została przewieziona do szpitala w Sierpcu na badania.
- Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. 39-latek z gminy Szczutowo zachowywał się agresywnie, dlatego nie było możliwości zbadania go alkomatem. Trwają z nim czynności - powiedziała st. asp. Krukowska.
O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku (Facebook)