"Uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły"

Szkoła podstawowa w Gójcu
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała 39-latka, który w szkole podstawowej w Gójsku (Mazowieckie) zaatakował dyrektorkę szkoły i popchnął ją na ścianę. 55-letnia kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany.

W szkole podstawowej w Gójsku w woj. mazowieckim jeden z rodziców podczas poniedziałkowego zebrania zaczął zachowywać się agresywnie. Około godziny 16.10 na miejsce został wezwany patrol policji.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę - powiedziała tvn24.pl st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Szkoła podstawowa w Gójcu
Szkoła podstawowa w Gójcu
Źródło: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku (Facebook)

39-latek zatrzymany

Na miejsce, oprócz policji, przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali zarówno uderzoną matkę, jak i popchniętą 55-letnią dyrektorkę. Druga z nich została przewieziona do szpitala w Sierpcu na badania.

- Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. 39-latek z gminy Szczutowo zachowywał się agresywnie, dlatego nie było możliwości zbadania go alkomatem. Trwają z nim czynności - powiedziała st. asp. Krukowska.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku (Facebook)

MazowieckieMazowszePolicjaSzkoła PodstawowaAlkohol
