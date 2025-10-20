Zderzenie aut na skrzyżowaniu, dwie pasażerki w szpitalu

Informację o wypadku w miejscowości Glinianka służby otrzymały w niedzielę, po godzinie 19.
- W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe: renault i buick. Z ustaleń policjantów wynika, że na skrzyżowaniu ulic Wrzosowej i Napoleońskiej kierowca renault doprowadził do zderzenia z buickiem. Do szpitala zostały zabrane dwie osoby: pasażerka z buicka, która doznała urazu kręgosłupa oraz pasażerka z renault - przekazała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Kilka dni temu prawie w tym samym miejscu pijana kierująca wjechała w przystanek autobusowy. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl