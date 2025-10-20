Zderzenie aut na skrzyżowaniu, dwie pasażerki w szpitalu

Wypadek w miejscowości Glinianka Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Glinianka Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek w miejscowości Glinianka Źródło: tvnwarszawa.pl

Informację o wypadku w miejscowości Glinianka służby otrzymały w niedzielę, po godzinie 19.

- W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe: renault i buick. Z ustaleń policjantów wynika, że na skrzyżowaniu ulic Wrzosowej i Napoleońskiej kierowca renault doprowadził do zderzenia z buickiem. Do szpitala zostały zabrane dwie osoby: pasażerka z buicka, która doznała urazu kręgosłupa oraz pasażerka z renault - przekazała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Kilka dni temu prawie w tym samym miejscu pijana kierująca wjechała w przystanek autobusowy. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Kobieta wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie Źródło: Kamil