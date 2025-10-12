Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala

Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Źródło: OSP Zaręby Kościelne
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Źródło: OSP Zaręby Kościelne
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
Źródło: OSP Zaręby Kościelne
Do tragedii doszło pod Ostrowią Mazowiecką. Jak ustalili policjanci, kierujący audi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożny przepust. Siła uderzenia była tak duża, że z samochodu wypadli dwaj mężczyźni. Jeden z ich zmarł na miejscu, drugi trafił do szpitala.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 694, w pobliżu miejscowości Gąsiorowo, położonej w powiecie ostrowskim.

Strażacy zgłoszenie otrzymali po godzinie 3. "Zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego w miejscowości Gąsiorowo, na trasie Nur – Małkinia" - opisała w poście w mediach społecznościowych KSRG OSP Zaręby Kościelne. "Zdarzenie dotyczyło pojazdu osobowego, w którym dwie osoby zostały poszkodowane – jedna osoba w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a druga niestety poniosła śmierć na miejscu" - przekazała jednostka.

"Uderzył w przydrożny przepust"

Na miejscu swoje czynności wykonywali także policjanci. "Pracując pod nadzorem prokuratora wstępnie ustalili, że na obszarze niezabudowanym na łuku drogi kierujący audi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożny przepust. Siła uderzenia była tak duża, że z auta wypadli dwaj mężczyźni" - opisała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Przekazała również informacje o osobach poszkodowanych. "Niestety 38-latek zmarł na miejscu zdarzenia, 31-lat został przewieziony do szpitala na badania. Pobrano krew do zbadania stanu trzeźwości" - przekazała Laczkowska.

Jak dodała policjantka, obaj mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Przeprowadzone przez mundurowych czynności pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku.

Przeczytaj także: Zaginął w lesie. Był wieczór, temperatura szybko spadała

poszukiwania
Poszukiwania zaginionego 28-latka
Źródło: KWP Radom

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Zaręby Kościelne

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Korek przy Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
Okolice
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Okolice
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
Śródmieście
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
Śródmieście
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Okolice
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
Okolice
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Adam Kałduński
Kolejny Polak w Konkursie Chopinowskim. "Pasja zrodziła się we mnie sama"
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
Okolice
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Okolice
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
Okolice
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki