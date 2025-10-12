"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala

Wypadek w miejscowości Gąsiorowo Źródło: OSP Zaręby Kościelne Wypadek w miejscowości Gąsiorowo Źródło: OSP Zaręby Kościelne Wypadek w miejscowości Gąsiorowo Źródło: OSP Zaręby Kościelne

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 694, w pobliżu miejscowości Gąsiorowo, położonej w powiecie ostrowskim.

Strażacy zgłoszenie otrzymali po godzinie 3. "Zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego w miejscowości Gąsiorowo, na trasie Nur – Małkinia" - opisała w poście w mediach społecznościowych KSRG OSP Zaręby Kościelne. "Zdarzenie dotyczyło pojazdu osobowego, w którym dwie osoby zostały poszkodowane – jedna osoba w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, a druga niestety poniosła śmierć na miejscu" - przekazała jednostka.

"Uderzył w przydrożny przepust"

Na miejscu swoje czynności wykonywali także policjanci. "Pracując pod nadzorem prokuratora wstępnie ustalili, że na obszarze niezabudowanym na łuku drogi kierujący audi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożny przepust. Siła uderzenia była tak duża, że z auta wypadli dwaj mężczyźni" - opisała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Przekazała również informacje o osobach poszkodowanych. "Niestety 38-latek zmarł na miejscu zdarzenia, 31-lat został przewieziony do szpitala na badania. Pobrano krew do zbadania stanu trzeźwości" - przekazała Laczkowska.

Jak dodała policjantka, obaj mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Przeprowadzone przez mundurowych czynności pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku.

Przeczytaj także: Zaginął w lesie. Był wieczór, temperatura szybko spadała

Poszukiwania zaginionego 28-latka Źródło: KWP Radom