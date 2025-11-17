Logo TVN Warszawa
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego, jedna nie żyje

Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Do tragedii doszło w miejscowości Stanisławów Pierwszy. Dwie kobiety zostały zabrane do szpitala po tym, jak wpadły do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu. Jedna z poszkodowanych zmarła.

- Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego. Jedna została odratowana przez świadka zdarzenia, któremu szybko udało się wyciągnąć ją z wody. Druga została wydobyta przez służby, które przybyły na miejsce. Ta kobieta zmarła tego samego dnia w szpitalu - podaje prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Warszawa Praga.

Prokuratura nie potwierdza informacji, że do zdarzenia doszło, gdy kobiety łowiły ryby.

Kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego

Jak informowaliśmy, zdarzenie miało miejsce w sobotę około godziny 18. Strażacy pojechali do zgłoszenia dotyczącego dwóch kobiet, które wpadły do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu, przy ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym.

"Po przybyciu na miejsce jako pierwsi natychmiast przystąpiliśmy do działań. Obie kobiety zostały wyciągnięte na brzeg. Jedna z nich w stanie hipotermii od razu została przekazana w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego, u drugiej wraz z kolejnym Zespołem i WOPR-em przeprowadzaliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Nasze działania zakończyliśmy po godzinie 21" – relacjonowali strażacy.

Kobiety zostały wyciągnięte na brzeg i zostały zabrane do szpitala. Tam, jedna z poszkodowanych zmarła.

O zdarzeniu informowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich. Na miejscu pracowały zastępy OSP w Nieporęcie, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Warszawie. Działania prowadziły także dwa zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Legionowskie WOPR, Straż Rybacka, Straż Gminna i policja.

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich

