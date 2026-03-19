Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę

Do wypadku doszło na krajowej "50" pomiędzy Grójcem a Mińskiem Mazowieckim. - Tir się prawdopodobnie wywrócił. Trwają tam czynności ratownicze. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie droga krajowa numer 50 w tym miejscu jest zablokowana, są zorganizowane objazdy - przekazała nam krótko po wypadku rzeczniczka grójeckiej policji st. sierż. Elżbieta Dąbrowska.
Ciężkie obrażenia pasażera
Później policjantka podała więcej szczegółów. - Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do rowu. Kierujący i pasażer wypadli przez przednią szybę pojazdu. Kierowca był trzeźwy i z ogólnymi obrażeniami został przewieziony karetką do szpitala w Radomiu. Pasażer z ciężkimi obrażeniami, w tym z urazem nóg, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie - poinformowała policjantka. Jak dodała, obaj mężczyźni pochodzą z województwa małopolskiego.
Na miejscu przed godziną 17 wciąż jeszcze trwały czynności służb. Wprowadzono ruch wahadłowy.
