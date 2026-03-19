Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę

Grójec (Mazowieckie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło na krajowej "50" pomiędzy Grójcem a Mińskiem Mazowieckim. - Tir się prawdopodobnie wywrócił. Trwają tam czynności ratownicze. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie droga krajowa numer 50 w tym miejscu jest zablokowana, są zorganizowane objazdy - przekazała nam krótko po wypadku rzeczniczka grójeckiej policji st. sierż. Elżbieta Dąbrowska.

Wypadek w miejscowości Drwalew Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Ciężkie obrażenia pasażera

Później policjantka podała więcej szczegółów. - Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do rowu. Kierujący i pasażer wypadli przez przednią szybę pojazdu. Kierowca był trzeźwy i z ogólnymi obrażeniami został przewieziony karetką do szpitala w Radomiu. Pasażer z ciężkimi obrażeniami, w tym z urazem nóg, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie - poinformowała policjantka. Jak dodała, obaj mężczyźni pochodzą z województwa małopolskiego.

Na miejscu przed godziną 17 wciąż jeszcze trwały czynności służb. Wprowadzono ruch wahadłowy.

Tir wywrócił się na krajowej "50" Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Skręcała, nie zauważyła rowerzystki