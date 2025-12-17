Logo TVN Warszawa
Okolice

Auto dachowało, kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa

Volvo dachowało, kierowca wypadł z pojazdu
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Auto, którym kierował 43-latek dachowało. Mężczyzna wypadł z pojazdu. Doznał ciężkich obrażeń, zmarł w szpitalu.

We wtorek, 16 grudnia, wyszkowscy policjanci pracowali na miejscu wypadku w Długosiodle, na ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym volvo 43-letni mężczyzna, jadąc od strony Starego Bosewa w kierunku Długosiodła, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na lewe pobocze, doprowadzając do dachowania. Kierowca wypadł z auta.

Volvo dachowało, kierowca wypadł z pojazdu
Volvo dachowało, kierowca wypadł z pojazdu
Źródło: Policja Wyszków

Zmarł w szpitalu

"Policjanci ustalili, że pas bezpieczeństwa kierowcy był wpięty, jednak najprawdopodobniej znajdował się za jego plecami. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł" – informuje w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie. "Pamiętajmy o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa. To proste działanie, które może uratować nasze życie" - podkreśla.

Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Źródło: Policja Wyszków
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był pijany, złamał dwa zakazy
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Śmiertelny wypadek w Jeżewicach
Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wyszków

WypadkiPolicjaDrogi w Polsce
