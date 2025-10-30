Wjechał w drzewo, zginął

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło około godziny 10.35, na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Witaszyn, położonej w powiecie białobrzeskim.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni kierowca mazdy na łuku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzył w drzewo. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu" - podała na portalu X mazowiecka policja.

Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami Źródło: Policja Mazowsze/X

Siła uderzenia była tak duża, ze przód auta, którym poruszał się mężczyzna jest kompletnie zniszczony.

Na czas działań służb, droga krajowa była zablokowana. Objazdy wyznaczono drogami lokalnymi przez miejscowości Witaszyn i Korzechów.

Służby zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami Źródło: Policja Mazowsze/X