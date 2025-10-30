Wjechał w drzewo, zginął

Do zdarzenia doszło około godziny 10.35, na drodze krajowej numer 48 w miejscowości Witaszyn, położonej w powiecie białobrzeskim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni kierowca mazdy na łuku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzył w drzewo. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu" - podała na portalu X mazowiecka policja.
Siła uderzenia była tak duża, ze przód auta, którym poruszał się mężczyzna jest kompletnie zniszczony.
Na czas działań służb, droga krajowa była zablokowana. Objazdy wyznaczono drogami lokalnymi przez miejscowości Witaszyn i Korzechów.
Służby zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze/X