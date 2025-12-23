Logo TVN Warszawa
Okolice

Planują szybkie pociągi przez południowe Mazowsze. Wybrali wariant przyszłej trasy

Kolej dużych prędkości do CPK
Donald Tusk o CPK
Źródło: TVN24
Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformowali o wyborze wariantu trasy szybkiej kolei z planowanego lotniska przez południową część Mazowsza w kierunku województwa świętokrzyskiego i Podkarpacia. Pociągi dotrą między innymi do Iłży, która aktualnie nie posiada połączenia kolejowego.

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek zatwierdził wariant inwestorski dla linii kolejowej nr 84 na odcinku Radom-Iłża-Kunów. Jest to przedłużenie w kierunku południowym linii 88 prowadzącej z CPK przez Grójec do Warki, którego wariant inwestorski został wybrany wcześniej. 

Wariant trasy

Jak informuje CPK, długość wybranego wariantu W3 to około 53 km, z czego 22,5 km obejmą przebudowy istniejących linii kolejowych nr 22, 8 i 25. "Zatwierdzony wariant przebiega przez sześć gmin (Radom, Kowala, Skaryszew, Iłża, Brody, Kunów) na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego. Od stacji Radom Główny prowadzi na południe w śladzie linii kolejowej nr 8. Następnie kieruje się na południowy–wschód w kierunku Skaryszewa, przez który przechodzi po jego zachodniej stronie, oraz Iłży, którą mija od wschodu. Na dalszym odcinku linia przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 9, by następnie kierując się na południowy–wschód połączyć się z linią kolejową nr 25 w rejonie Kunowa" - opisano przebieg nowej linii kolejowej na stronie CPK.

Nowa linia ma poprawić dojazd do centralnego portu z rejonu Podkarpacia.

- O tym, kiedy i w jakim kształcie będzie realizowane lub modernizowane kolejowe połączenie centrum Polski z Podkarpaciem, zadecydują wyniki analiz prowadzonych w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej, w której scenariusz przebiegu linii z Radomia przez Iłżę i Kunów jest jednym z możliwych - mówi cytowany w komunikacie Maciej Lasek.

Terminal intermodalny

Wybrany wariant inwestorski zakłada wykorzystanie linii Radom-Iłża-Kunów z prędkością do 250 km/h dla połączeń pasażerskich i do 120 km/h dla pociągów towarowych.

Przedstawiciele CPK wskazują, że w ramach inwestycji powstaną nowe przystanki w lokalizacjach: Radom Południe, Gębarzów, Skaryszew, Walentynów, Iłża, a także terminal intermodalny na stacji Skaryszew i baza utrzymania w rejonie stacji Bór Kunowski powiązana z istniejącą bocznicą kolejową w Zębcu.

Wspomniany terminal w Skaryszewie miałby na celu przeładowywanie towarów z samochodów ciężarowych do pociągów. Zgodnie z założeniami terminal o powierzchni 35 hektarów będzie połączony z drogą wojewódzką 733 i planowaną na północ od Radomia drogą S12, a układ torowy umożliwi wjazd i wyjazd pociągów w kierunkach północnym i południowym. Na terenie terminala zaplanowano tor ładunkowy do obsługi pociągów naczepowych oraz dwa tory ładunkowe do obsługi kontenerów – wszystkie o długości 750 m. Terminal w pierwszym etapie pozwoli na obsługę do sześciu par pociągów intermodalnych na dobę, a po rozbudowie nawet do dziesięciu, co odpowiadało będzie ładunkom przewożonym przez około 400 -500 aut ciężarowych dobowo.

Krótsze czasy przejazdu

"Po wybudowaniu linii, podróż na trasie z Radomia do Ostrowca Świętokrzyskiego w ruchu dalekobieżnym, trwałaby 24-28 minut (dziś to 1 godzina i 5 minut), a w ruchu regionalnym około 40 minut (obecnie nie ma takich regionalnych połączeń kolejowych). Linia 84 znacząco skróci również czas przejazdu pociągów towarowych z rejonów przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa w kierunku Warszawy i Łodzi" - podkreślono w komunikacie.

Rozszerzone studium wykonalności na zlecenie spółki Centralny Port Komunikacyjny realizowała spółka Databout. W I połowie 2026 roku spółka planuje złożyć wniosek o decyzję środowiskową.

Integracja trzech rodzajów transportu

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. hektarów ma powstać port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Jak informował w ubiegłym roku Maciej Lasek "w wieloletnim programie inwestycyjnym CPK do 2030 r. na część lotniskową przewidziano 76 mld zł, a na kolejową - 60 mld zł". Według informacji zawartych w tym dokumencie wszystkie inwestycje mają kosztować łącznie 155 mld zł.

10 szprych do lotniska
10 szprych do lotniska
Źródło: CPK

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CPK

