Okolice Burza pod Warszawą. W zalanym tunelu utknął wóz strażacki Oprac. Dariusz Gałązka |

Zalany tunel w Brwinowie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Nad Polską, w masie zwrotnikowego powietrza, przemieszcza się burzowy front.

Zalany tunel w Brwinowie

Po godzinie 13 gwałtowna aura wyrządziła szkody na terenie powiatu pruszkowskiego. Jak przekazał nam młodszy kapitan Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej, najwięcej zgłoszeń dotyczy gminy Brwinów.

- Odnotowane zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew i jedno dotyczy zalanego garażu. Wciąż wpływają kolejne - powiedział strażak.

Zalany został też tunel drogowy pod torami kolejowymi przy stacji PKP Brwinów. - W tunelu utknął pojazd pożarniczy, który jechał do zdarzenia. Tunel był nieprzejezdny. Trzeba wypompować z niego wodę - przekazał Składanowski.

Zalany tunel w Brwinowie Zalany tunel w Brwinowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zalany tunel w Brwinowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zalany tunel w Brwinowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zalany tunel w Brwinowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zalany tunel w Brwinowie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

Jak informuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, w tunelu utknął nie tylko wóz strażacki, ale również kilka samochodów osobowych. - Obecnie ruch jest puszczony, ale tylko część kierowców decyduje się, aby przez niego przejechać - powiedział nasz reporter.

Strażacy nie mają informacji, aby ktokolwiek został poszkodowany w wyniku odnotowanych zdarzeń.

Drzewo powalone na drodze w Brwinowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl