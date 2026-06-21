Burza pod Warszawą. W zalanym tunelu utknął wóz strażacki
Nad Polską, w masie zwrotnikowego powietrza, przemieszcza się burzowy front.
Zalany tunel w Brwinowie
Po godzinie 13 gwałtowna aura wyrządziła szkody na terenie powiatu pruszkowskiego. Jak przekazał nam młodszy kapitan Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej, najwięcej zgłoszeń dotyczy gminy Brwinów.
- Odnotowane zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew i jedno dotyczy zalanego garażu. Wciąż wpływają kolejne - powiedział strażak.
Zalany został też tunel drogowy pod torami kolejowymi przy stacji PKP Brwinów. - W tunelu utknął pojazd pożarniczy, który jechał do zdarzenia. Tunel był nieprzejezdny. Trzeba wypompować z niego wodę - przekazał Składanowski.
Utrudnienia w ruchu
Jak informuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, w tunelu utknął nie tylko wóz strażacki, ale również kilka samochodów osobowych. - Obecnie ruch jest puszczony, ale tylko część kierowców decyduje się, aby przez niego przejechać - powiedział nasz reporter.
Strażacy nie mają informacji, aby ktokolwiek został poszkodowany w wyniku odnotowanych zdarzeń.