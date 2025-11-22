Dwie ciężarówki i laweta zderzyły się na A2. Lądował śmigłowiec ratunkowy

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 8 w rejonie miejscowości Holendry Baranowskie w gminie Baranów. To 425. kilometr trasy między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że na jezdni w kierunku Warszawy najpierw zderzyły się dwie ciężarówki, a następnie w naczepę jednej z nich uderzyła laweta przewożąca busa.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący lawetą najechał na stojący samochód ciężarowy" - podała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Policjanci dodali, że jedna osoba została poszkodowana.
Na miejscu pracują służby. Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego droga w obu kierunkach była zablokowana. Około godziny 9.15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że jezdna w stronę Poznania jest już przejezdna, natomiast zamknięta pozostaje ta w kierunku Warszawy. "Policja organizuje objazd przez DK50 i DW719" - zapowiedzieli drogowcy.
Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.
Nad ranem na autostradzie spłonęła ciężarówka
Kilka godzin wcześniej, na pobliskim odcinku autostrady doszło do pożaru auta ciężarowego.
Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazał nam, że zgłoszenie w sprawie pożaru ciężarówki na autostradzie A2 w rejonie miejscowości Baranów (428. kilometr trasy) doszło około godziny 4. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.
- Na miejscu dowódca potwierdził rozwinięty pożar samochodu ciężarowego. Był to ciągnik siodłowy z naczepą. Brak osób poszkodowanych. Nie znamy przyczyny pożaru - poinformował dyżurny.
