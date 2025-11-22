Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwie ciężarówki i laweta zderzyły się na A2. Lądował śmigłowiec ratunkowy

Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek z udziałem dwóch ciężarówek i lawety na A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Na autostradzie A2 w rejonie Baranowa zderzyły się dwa auta ciężarowe i laweta. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Kilka godzin wcześniej na pobliskim odcinku drogi doszło do pożaru ciężarówki. Są duże utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 8 w rejonie miejscowości Holendry Baranowskie w gminie Baranów. To 425. kilometr trasy między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że na jezdni w kierunku Warszawy najpierw zderzyły się dwie ciężarówki, a następnie w naczepę jednej z nich uderzyła laweta przewożąca busa.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący lawetą najechał na stojący samochód ciężarowy" - podała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Policjanci dodali, że jedna osoba została poszkodowana.

Na miejscu pracują służby. Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego droga w obu kierunkach była zablokowana. Około godziny 9.15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że jezdna w stronę Poznania jest już przejezdna, natomiast zamknięta pozostaje ta w kierunku Warszawy.  "Policja organizuje objazd przez DK50 i DW719" - zapowiedzieli drogowcy.

Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.

Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Nad ranem na autostradzie spłonęła ciężarówka

Kilka godzin wcześniej, na pobliskim odcinku autostrady doszło do pożaru auta ciężarowego.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazał nam, że zgłoszenie w sprawie pożaru ciężarówki na autostradzie A2 w rejonie miejscowości Baranów (428. kilometr trasy) doszło około godziny 4. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

- Na miejscu dowódca potwierdził rozwinięty pożar samochodu ciężarowego. Był to ciągnik siodłowy z naczepą. Brak osób poszkodowanych. Nie znamy przyczyny pożaru - poinformował dyżurny.

OGLĄDAJ: TVN24 BiS
pc

TVN24 BiS
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk, amn/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali 33-latka
Zapłacił skradzioną kartą 15 razy
Żoliborz
Ognisko ptasiej grypy (zdj. ilustracyjne)
Ptasia grypa. Ograniczenia w dwudziestu powiatach na Mazowszu
Okolice
Pijany kierowca wjechał w rondo
Wjechał na wyspę na rondzie. Chciał, żeby policjant dmuchnął za niego w alkomat
Okolice
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" opuszczają areszt
Śródmieście
Ogromny stelaż na reklamę
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy działki. Stała tam monstrualna reklama
Wola
Sławomir Mentzen
Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych
Śródmieście
Żoliborz szuka papugi
"Pomóżmy wrócić do domu Piotrkowi". Żoliborz szuka papugi
Żoliborz
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
Okolice
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
Praga Południe
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
Praga Północ
Policja zatrzymała 21-latka podejrzanego o dwa rozboje
Groził nożem ekspedientkom, ukradł pieniądze z kasy
Praga Południe
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Tramwaj wróci na tę ulicę po 58 latach
Mokotów
Luna
Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja oburzona na Lunę
Okolice
Podejrzany o kradzież i włamanie (zdj. ilustracyjne)
Włamanie, kradzież i narkotyki. 23-latek usłyszał 30 zarzutów
Okolice
Niewybuch w szkole na Białołęce
Znaleźli pocisk przeciwlotniczy, odwołali lekcje, wezwali saperów
Białołęka
Utrudnienia na S2 po zderzeniu
Kierowca wjechał w bariery, a potem kolizja. Korek na S2
Wawer
Zderzenie dwóch samochodów i busa
Zderzenie dwóch aut i busa. Trasa S8 zablokowana
Okolice
Działka przy ulicy Augustówka 7, gdzie doszło do samowoli budowlanej
Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę
Klaudia Kamieniarz
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt dwa dni z rzędu wsiadał za kółko po alkoholu. Za drugim razem nie miał już prawa jazdy
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody"
Będzie nowe przejście dla pieszych przez Dolinę Służewiecką
Ursynów
Podejrzany o zabójstwo 20-latka z Płocka
Wywieźli go do lasu i zakopali, gdy jeszcze żył. Dwa dożywocia
Okolice
Atak na kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował dwie kobiety, groził nożem obsłudze sklepu
Okolice
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Polityczny teatr"
Okolice
Elektrociepłownia Żerań
Stąd pochodzi ciepło dla Warszawy. Chcą całkowicie zrezygnować z węgla
Praga Północ
Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych
Śródmieście
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany
Okolice
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
Mokotów
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy
Komunikacja
Rafał Trzaskowski
Radni przegłosowali podwyżkę dla Rafała Trzaskowskiego
Śródmieście
Zderzenie w Zaborówku
Czołowe zderzenie z autobusem
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki