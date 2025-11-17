"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

W niedzielę rano maszynista pociągu na trasie Warszawa - Lublin zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w powiecie garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Wkrótce policja potwierdziła, że doszło tam do uszkodzenia fragmentu torów, co spowodowało zatrzymanie składu.
Z relacji mieszkańców wynika, że w sobotę wieczorem w okolicy rozległ się donośny huk.
- Nic nie widziałem, bo było to około godziny 21. Oglądałem telewizję i usłyszałem potężny wybuch. Zadrżał cały budynek, szyby, szklanki w segmencie. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Zaczęliśmy z żoną oglądać się w okolicy. Myśleliśmy, że może butla z gazem wybuchła albo jakiś wypadek. Nic nie było widać. Była cisza. Na myśl przyszło, że to też może jakiś dron - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 mieszkaniec miejscowości Mika.
Jak dodał, nawet ludzie mieszkający kilka kilometrów dalej słyszeli ten dźwięk.
"Bezprecedensowy akt dywersji"
Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek rano o ustaleniach służb. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy" - przekazał.
Dodał, że celem eksplozji było "najprawdopodobniej wysadzenie pociągu".
"To bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapowiedział premier.
Jak dodał, na tej samej trasie doszło również do drugiego incydentu - w Puławach, czyli bliżej Lublina, uszkodzona została sieć trakcyjna.
Działania na miejscu zdarzenia prowadzą m.in. policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służby kolejowe. Resort obrony narodowej podał, że wojsko sprawdzi około 120 kilometrów linii kolejowej biegnących aż do granicy w Hrubieszowie.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP