"Zadrżał cały budynek". Świadek o eksplozji na torach

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Usłyszałem potężny wybuch" - relacja mieszkańca miejscowości Mika
Źródło: TVN24
W sobotę wieczorem mieszkańcy miejscowości Mika pod Garwolinem usłyszeli huk. - Oglądałem telewizję i usłyszałem potężny wybuch. Zadrżał cały budynek, szyby, szklanki w segmencie. Nie wiedzieliśmy, co się stało - mówi jeden z mieszkańców. Okazało się, że w okolicy doszło do wysadzenia torów kolejowych. Premier Donald Tusk mówi o "bezprecedensowym akcie dywersji".

W niedzielę rano maszynista pociągu na trasie Warszawa - Lublin zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w powiecie garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Wkrótce policja potwierdziła, że doszło tam do uszkodzenia fragmentu torów, co spowodowało zatrzymanie składu.

Z relacji mieszkańców wynika, że w sobotę wieczorem w okolicy rozległ się donośny huk.

- Nic nie widziałem, bo było to około godziny 21. Oglądałem telewizję i usłyszałem potężny wybuch. Zadrżał cały budynek, szyby, szklanki w segmencie. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Zaczęliśmy z żoną oglądać się w okolicy. Myśleliśmy, że może butla z gazem wybuchła albo jakiś wypadek. Nic nie było widać. Była cisza. Na myśl przyszło, że to też może jakiś dron - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 mieszkaniec miejscowości Mika.

Jak dodał, nawet ludzie mieszkający kilka kilometrów dalej słyszeli ten dźwięk.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Źródło: Przemysław Piątkowski / PAP
Wydarzenia "bez precedensu w najnowszej historii"
Wydarzenia "bez precedensu w najnowszej historii"

TVN24

"Bezprecedensowy akt dywersji"

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek rano o ustaleniach służb. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy" - przekazał.

Dodał, że celem eksplozji było "najprawdopodobniej wysadzenie pociągu".  

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Źródło: Przemysław Piątkowski / PAP

"To bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapowiedział premier.

"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

Jak dodał, na tej samej trasie doszło również do drugiego incydentu - w Puławach, czyli bliżej Lublina, uszkodzona została sieć trakcyjna.

Działania na miejscu zdarzenia prowadzą m.in. policja, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służby kolejowe. Resort obrony narodowej podał, że wojsko sprawdzi około 120 kilometrów linii kolejowej biegnących aż do granicy w Hrubieszowie.

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Służby pracują w miejscowości Życzyn
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI

Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP

bezpieczeństwoKolej
