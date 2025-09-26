Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna

Zderzenie auta i ciężarówki na A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godzimy 7.03. Samochód osobowy uderzył w tył ciężarówki. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Grodziska Mazowieckiego, dwa z Żyrardowa oraz zastęp OSP z Baranowa. Do zdarzenia doszło na 427 kilometrze A2 w kierunku Warszawy. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana - przekazał nam młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z grodziskiej straży pożarnej.

Później strażak uzupełnił, że ruch w kierunku Warszawy odbywał się początkowo tylko lewym pasem. - Auto, które uderzyło w tył ciężarówki to chrysler. Samochód ciężarowy przewoził mięso, więc nie mieliśmy do czynienia z jakimiś niebezpiecznymi substancjami - przekazał młodszy aspirant Łyszkowski.

O utrudnieniach informuje również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podaje, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie może potrwać do około godziny 9.

Wypadek na autostradzie A2 Wypadek na autostradzie A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na autostradzie A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na autostradzie A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na autostradzie A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na autostradzie A2 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl