Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

"Jeżeli pojazd przyspiesza poza kontrolą, to kierowca ma jeszcze trzy niezależne wyjścia"

|
Wypadek w Warszawie
Komentarze po wypadku autobusu w Warszawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Autobus linii 186 staranował tramwaj, kilkanaście aut, a następnie wjechał w przejście podziemne. Redaktor naczelny portalu TransInfo.pl tłumaczy, co mógł zrobić kierowca pojazdu.

- Na pewno znał tę trasę, ale nie był to kierowca, który codziennie wykonywał obowiązki na tej linii, tylko weekendami. Zdaje się, że dwa razy w miesiącu - powiedział na antenie TVN24 Aleksander Kierecki redaktor naczelny portalu TransInfo.pl.

680 zdarzeń, 86 dotyczyło komunikacji miejskiej

- Jeżeli mamy zdarzenie w podróżach lotniczych to cały świat, kraj, żyją tym zdarzeniem, podobnie jest z komunikacją miejską. Statystycznie jest ona bardzo bezpieczna. W zeszłym roku mieliśmy w samej Warszawie 680 zdarzeń, z czego tylko 86 było związanych z komunikacją miejską. I tylko 37 z nich spowodowali kierowcy transportu publicznego w Warszawie - powiedział redaktor TransInfo.pl.

Wskazał, że autobus linii 186, który brał udział w wypadku, to pojazd gazowy, "stosunkowo młody", po stołecznych ulicach poruszał się od 2021 roku. Autobus był przez trzy lata objęty umową gwarancyjną, przez ostatnie dwa lata był serwisowany przez MZA.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

- Pojazd był w pełni technicznie sprawny. Gotowy do jazdy - stwierdził Kierecki, zaznaczył przy tym, aby poczekać na ustalenia prokuratury dotyczące wypadku.

Redaktor TransInfo.pl przypomniał, że zdaniem producenta autobusów - firmy Solaris i Miejskich Zakładów Autobusowych, do ewentualnej usterki układu hamulcowego technicznie nie mogło dojść.

- Jeżeli kierowca traci panowanie nad pojazdem i pojazd przyspiesza poza jego kontrolą, to ma jeszcze trzy niezależne wyjścia z tej sytuacji. Może po pierwsze zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa (…). Autobus momentalnie staje. Kierowca mógł też wcisnąć przycisk na skrzyni automatycznej, co też powoduje, że autobus dotacza się i silnik nie przestaje pracować - wyjaśnił Aleksander Kierecki.

Jako trzeci sposób zatrzymania pojazdu zostało podane - przekręcenie kluczyka w stacyjce. - Silnik gaśnie, autobus się dotacza - podsumował.

Obecnie śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura, trwa oczekiwanie na wnioski komisji wypadkowej, która dokładnie przeanalizuje m.in. zapisy monitoringu z autobusu.

12 kamer

- Warszawski transport publiczny ma bardzo restrykcyjne wymagania, jeżeli chodzi o wyposażenie pojazdów w monitoring. W autobusie przegubowym mamy 12 kamer, z czego trzy są zlokalizowane w kabinie kierowcy. Jedna rejestruje to, co się dzieje przed nami. Są dwie kamery, które pokazują z boku pracę kierowcy, jego możliwość interakcji z pasażerami - opowiedział Kierecki.

Zaznaczył, że kamery, która byłaby nakierowana bezpośrednio na stopy kierowcy, nie ma.

Rozmówca zwrócił uwagę na trudne warunki w czasie jazdy - była pochmurna pogoda, na trasie linii 186 obowiązywały objazdy.

Wypadek autobusu miejskiego

W niedzielę około godziny 18 doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego Solaris Urbino 18. Sześć osób zostało poszkodowanych, dwie, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala.

Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze samochody, i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej, miał problem z hamowaniem. W zdarzeniu uczestniczyło 14 samochodów osobowych.

Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.

ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadki
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny
Wyjmowali bagaż, pociąg odjechał, a ich 5-letnia córka została sama na peronie
Ochota
"Gruba Kaśka" po remoncie
To jedna z nielicznych pamiątek po przedwojennej Warszawie. "Gruba Kaśka" przeszła remont
Śródmieście
Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości
Był poszukiwany. Wpadł, gdy pił alkohol w miejscu publicznym
Bielany
Nastolatkowie wjechali w nadjeżdżające auto
Dwóch nastolatków na hulajnodze wjechało wprost pod samochód. Nagranie
Okolice
Ogień pojawił się w hotelu na terenie Radziejowic
Pożar hotelu koło Żyrardowa. W akcji sześć zastępów straży pożarnej
Okolice
Jechał 162 km/h przy ograniczeniu do 90
Przekroczył prędkość o ponad 70 km/h. Stracił prawo jazdy
Okolice
Potrącenie pieszej na Pradze Południe
Potrącenie pieszej na przejściu
Praga Południe
Narkotyki były w hermetycznych opakowaniach
Monitorowali przejazd auta od granicy do Warszawy. Znaleźli 10 kilogramów kokainy
Wola
Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana
Ślad po Monice urwał się na przystanku. Do dziś nie wiadomo, co się wydarzyło
Alicja Glinianowicz
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Trzeciej dymisji w ratuszu nie będzie
Śródmieście
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Dla 18 cudzoziemców wizyta w Polsce zakończyła się na lotnisku
Włochy
Wąż zbożowy znaleziony na Bielanach
Zgłosiła, że w pudełku po butach ma węża
Bielany
Puste butelki po alkoholu
Uderzył przechodnia szklaną butelką w twarz
Okolice
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
"Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje
Okolice
Katowice-Pyrzowice samolot WizzAir (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot awaryjnie lądował. Powodem "usterka baterii w telefonie"
Włochy
Samiczka pudu południowego
"Zachwyca wszystkich swoim urokiem". Potrzebuje imienia
Praga Północ
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Prokuratura ma monitoring z autobusu. "Zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę"
Ochota
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Bezdomny zginął z rąk księdza. Były proboszcz oskarżony
RADOM
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
Ochota
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
Białołęka
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Śródmieście
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Śródmieście
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Uchylony wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Śródmieście
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki