Ochota "Jeżeli pojazd przyspiesza poza kontrolą, to kierowca ma jeszcze trzy niezależne wyjścia" Oprac. Alicja Glinianowicz |

Komentarze po wypadku autobusu w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Na pewno znał tę trasę, ale nie był to kierowca, który codziennie wykonywał obowiązki na tej linii, tylko weekendami. Zdaje się, że dwa razy w miesiącu - powiedział na antenie TVN24 Aleksander Kierecki redaktor naczelny portalu TransInfo.pl.

680 zdarzeń, 86 dotyczyło komunikacji miejskiej

- Jeżeli mamy zdarzenie w podróżach lotniczych to cały świat, kraj, żyją tym zdarzeniem, podobnie jest z komunikacją miejską. Statystycznie jest ona bardzo bezpieczna. W zeszłym roku mieliśmy w samej Warszawie 680 zdarzeń, z czego tylko 86 było związanych z komunikacją miejską. I tylko 37 z nich spowodowali kierowcy transportu publicznego w Warszawie - powiedział redaktor TransInfo.pl.

Wskazał, że autobus linii 186, który brał udział w wypadku, to pojazd gazowy, "stosunkowo młody", po stołecznych ulicach poruszał się od 2021 roku. Autobus był przez trzy lata objęty umową gwarancyjną, przez ostatnie dwa lata był serwisowany przez MZA.

Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie Źródło zdjęcia: Miejski Reporter

- Pojazd był w pełni technicznie sprawny. Gotowy do jazdy - stwierdził Kierecki, zaznaczył przy tym, aby poczekać na ustalenia prokuratury dotyczące wypadku.

Redaktor TransInfo.pl przypomniał, że zdaniem producenta autobusów - firmy Solaris i Miejskich Zakładów Autobusowych, do ewentualnej usterki układu hamulcowego technicznie nie mogło dojść.

- Jeżeli kierowca traci panowanie nad pojazdem i pojazd przyspiesza poza jego kontrolą, to ma jeszcze trzy niezależne wyjścia z tej sytuacji. Może po pierwsze zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa (…). Autobus momentalnie staje. Kierowca mógł też wcisnąć przycisk na skrzyni automatycznej, co też powoduje, że autobus dotacza się i silnik nie przestaje pracować - wyjaśnił Aleksander Kierecki.

Jako trzeci sposób zatrzymania pojazdu zostało podane - przekręcenie kluczyka w stacyjce. - Silnik gaśnie, autobus się dotacza - podsumował.

Obecnie śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura, trwa oczekiwanie na wnioski komisji wypadkowej, która dokładnie przeanalizuje m.in. zapisy monitoringu z autobusu.

12 kamer

- Warszawski transport publiczny ma bardzo restrykcyjne wymagania, jeżeli chodzi o wyposażenie pojazdów w monitoring. W autobusie przegubowym mamy 12 kamer, z czego trzy są zlokalizowane w kabinie kierowcy. Jedna rejestruje to, co się dzieje przed nami. Są dwie kamery, które pokazują z boku pracę kierowcy, jego możliwość interakcji z pasażerami - opowiedział Kierecki.

Zaznaczył, że kamery, która byłaby nakierowana bezpośrednio na stopy kierowcy, nie ma.

Rozmówca zwrócił uwagę na trudne warunki w czasie jazdy - była pochmurna pogoda, na trasie linii 186 obowiązywały objazdy.

Wypadek autobusu miejskiego

W niedzielę około godziny 18 doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego Solaris Urbino 18. Sześć osób zostało poszkodowanych, dwie, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala.

Według informacji przekazanych przez policję, autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze samochody, i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski poinformował, że kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej, miał problem z hamowaniem. W zdarzeniu uczestniczyło 14 samochodów osobowych.

Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny.