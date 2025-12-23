Służby wyłowiły z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony kilkanaście dni temu 43-latek

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. - Policjanci zostali powiadomieni, że przy rafie kamiennej na Wiśle znajduje się ciało mężczyzny. Po działaniach straży pożarnej i policjantów z komisariatu rzecznego czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratora z udziałem technika kryminalistyki. Ciało wyłowione z Wisły to poszukiwany przez ochocką komendę zaginiony 43-letni mężczyzna - przekazała aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Zwłoki zostały zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej, gdzie będzie przeprowadzona sekcja, której celem będzie ustalenie okoliczności tego zgonu.
Wyłowiony z Wisły 43-latek zaginął w nocy z 5 na 6 grudnia.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24