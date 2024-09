Powstaje boisko do rugby, kształtów nabiera bieżnia stadionu. Stawiane są trybuny, zbudowana została szatnia. Trwają też prace związane ze zbiornikiem rekreacyjnym. Ciekawostką jest ocalała fontanna, z której już niedługo popłynie woda. Postępy prac w kompleksie sportowym Skra.

Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska zaprezentowała w środę, co dzieje się na modernizowanym terenie ośrodka sportowego Skra. Obecnie trwa pierwszy etap przebudowy, który obejmuje ponad 11 hektarów.

Prace nad obiektami sportowymi

Jeden z obszarów tej inwestycji to obszar stricte sportowy. Boczny stadion treningowy ze strefą rzutów oraz budynek z szatniami, przez dach którego będzie przebiegać ścieżka biegowa.

Wiceprezydentka podkreśliła, że zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest do końca roku. - Potem rozpoczną się odbiory, a gości będziemy chcemy zaprosić wiosną - koniec kwietnia, początek maja - zapowiedziała i dodała, że ma to związek z trawą, która musi urosnąć.

Połączenie z Polem Mokotowskim

- W parku jest wiele meandrujących między drzewami ścieżek, po to, by ochronić korzenie i zachować jak najwięcej drzew. W całym parku zastosowaliśmy nawierzchnie przepuszczalne, by nie wprowadzać tutaj betonu, czy asfaltu - podała wiceprezydentka.