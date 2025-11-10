Logo TVN Warszawa
Ochota

W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR. "Warto sprawdzić, czy to na pewno odpowiednie miejsce"

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
20.06.2019 | Tam się walczy o życie. Kampania podpowie, kiedy szukać pomocy na SOR
Źródło: Marta Kolbus | Fakty po południu
W długi weekend lekarze Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają pełne ręce roboty. Na oddziale pojawia się sporo małych pacjentów. "Zanim udamy się na SOR – warto sprawdzić, czy to na pewno odpowiednie miejsce" - podkreśliła placówka we wpisie. I zaznaczyła, że nie ze wszystkimi objawami należy zgłaszać się na SOR. Pomocy może udzielić też Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska.

Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych opisał sytuację, panującą w długi weekend na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W sobotę, 8 listopada, od godziny 8 przyjęto 83 pacjentów, a od piątku "od godziny 18 łącznie 160 pacjentów (czyli od momentu uruchomienia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – NPL)". Na szczęście szpital nie przyjął żadnych pacjentów w stanie nagłym.

Jak podał Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, najczęściej zgłaszane przypadki to: urazy różnego rodzaju (głowy, kończyn, sportowe, sale zabaw), biegunki, wymioty, bóle brzucha lub zakażenia układu moczowego.

Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu

Nie do razu i nie zawsze na SOR

Szpital przypomniał, że nie wszystkie dolegliwości wymagają zgłaszania się na SOR. "Warto pamiętać o Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej (NPL) – tam uzyskacie Państwo pomoc POZ bez skierowania, gdy przychodnie są zamknięte (wieczorem, w nocy, weekendy i święta)" - wyjaśnił.

"Zanim udamy się na SOR – warto sprawdzić, czy to na pewno odpowiednie miejsce. SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) jest dla dzieci w stanie nagłym i zagrażającym życiu lub zdrowiu" - podkreślił we wpisie Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM.

Jak wymienił, na SOR należy zgłosić się m.in. gdy dziecko:

  • straciło przytomności;
  • ma drgawki;
  • ma problemy z oddychaniem;
  • ma ciężki uraz lub silny ból, którego nie da się opanować;
  • ma objawy odwodnienia po wymiotach/biegunce
  • ma wysoką gorączkę z niepokojącymi objawami (wybroczyny, sztywność karku, senność, trudny kontakt).

"Życzymy spokojnego, zdrowego i przede wszystkim bezpiecznego długiego weekendu! Odpoczywajcie, bawcie się, ale pamiętajcie o ostrożności – abyśmy widzieli się jak najrzadziej, a już na pewno nie na SOR" - napisał pod koniec wpisu.

Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują

Śródmieście
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

