Koniec Multikina na Ursynowie. Burmistrz: kupimy projektor

Multikino zniknie z Ursynowa. Mieszkańcy już wyrażają swoje niezadowolenie, a Robert Kempa, burmistrz dzielnicy zaprasza do Ursynowskiego Centrum Kultury i zapowiada: kupimy profesjonalny projektor.

"Szkoda jego zamknięcia"

Burmistrz Ursynowa nie zostawi jednak mieszkańców bez uroków kinowego ekranu. Uważa też, że możliwy jest powrót kinowych atrakcji w innym miejscu. - Kompleks Multikina to kawał historii Ursynowa i szkoda jego zamknięcia. Nie wiemy jednak, jak zakończą się plany innych podmiotów budujących na Ursynowie - powiedział. Podał przykład działki po Tesco. - Tam były przymiarki do budowy kina - zaznaczył. Dodał też, że jest Centrum Ursynów u zbiegu Płaskowickiej i Puławskiej, w którym mogłoby znaleźć się kino.

- Wcale bym się nie zdziwił, że za dwa, trzy lata poszczególni inwestorzy podejmą decyzje, jak zobaczą, że jest taki ciekawy kawałek rynku jak Ursynów, to że warto tutaj zbudować kino. Coś co wcześniej rozważali jako potencjalne, ale trzeba by było konkurować z Multikinem, teraz się okaże biznesowo bardziej opłacalne - podkreślił.

Kupią projektor

- Spodziewając się tego, że prędzej czy później do tej transakcji dojdzie, będziemy kupowali profesjonalny projektor do sali widowiskowo-teatralnej na 350 miejsc w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" - przekazał. Zaznaczył, że za miesiąc będzie wiadomo więcej szczegółów. A sprawa zostanie poruszona na majowej sesji rady dzielnicy.

Burmistrz Kempa podkreślił, że wiadomo jednak, że w UCK jest to jedna sala i będzie współdzielona z funkcją teatralną i różnymi wydarzeniami. - Z tego co pamiętam, UCK planuje stałe pasmo kinowe i m.in. dlatego też zdecydowaliśmy się na taką inwestycję, bo taki projektor kosztuje mniej więcej 450 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze ale zdecydowaliśmy się na ten zakup właśnie kierunkowo przewidując, że prędzej czy później trzeba będzie go kupić - wyjaśnił. - Dlatego też UCK, oczywiście w swojej skali, rozpocznie konkurencję z Multikinem już w drugiej połowie tego roku - dodał.