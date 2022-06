Obchody Święta Dziękczynienia. Procesja przeszła do Świątyni Opatrzności Bożej

Centralne obchody XV Święta Dziękczynienia rozpoczęły się procesją dziękczynną z relikwiami błogosławionych, która wyruszyła o poranku z archikatedry warszawskiej przy Świętojańskiej. Pątników pobłogosławił biskup Piotr Jarecki. Prosił on błogosławionych, aby wstawiali się do Boga, za narodem, by żył "we wzajemnej miłości, szacunku i poświęceniu jedynemu Bogu". - Niech błogosławiona Elżbieta, która przyjęła utratę wzroku jako swój krzyż i dostrzegła w tym powołanie do służenia Bogu w niewidomych na ciele i duszy wstawia się za nami pielgrzymującymi po tej ziemi - powiedział biskup Jarecki.