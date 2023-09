Paraliż na Sielcach. Autobusy utknęły w korkach na objazdach

W poniedziałek na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku sieci ciepłowniczej. Prace spowodowały zamknięcie wjazdu z ulicy Gagarina w Sułkowicką . A to wywołało kompletny paraliż sporej części Dolnego Mokotowa.

"W korku tkwi pięć autobusów"

W związku z nową organizacją ruchu autobusy linii 131 jadące w kierunku Dworca Centralnego, 168 do Spartańskiej i 180 na Chomiczówkę zostały skierowane na objazd przez Sielecką. Z kolei linia 167 na trasie w kierunku Starego Bemowa omija Dolny i Górny Mokotów Czerniakowską i Trasą Łazienkowską. W kierunku przeciwnym wymienione linie do Gagarina przejeżdżają ulicą Nabielaka - tak jak było wcześniej.

- Przejazd ulicą Górską od Gagarina do Chełmskiej zajmuje około 20 minut - relacjonował w środę przed godziną 9 reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Na ulicy Sieleckiej w korku tkwi pięć autobusów. Kolejne pięć zauważyłem na Chełmskiej. W godzinach od 7 do 9.30 jest kompletny paraliż - dodał nasz reporter. Zator zmniejsza się nieco dopiero przed godziną 10. - Nie ma jednak mowy o płynnym ruchu - zastrzegł.

"Nie było innej możliwości"

Przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego oraz Tramwajów Warszawskich, które odpowiadają za budowę linii do Wilanowa, zapytaliśmy, czy będą wprowadzane doraźne zmiany.

- Jesteśmy w jednym z najtrudniejszych momentów prac związanych z łączeniem podziemnej infrastruktury przy ulicy Gagarina. Budimex, wykonawca tramwaju do Wilanowa łączy ciepłociągi Veolii, które powstały w ramach prac nad tramwajem do Wilanowa i w ramach prac nad tramwajem na Gagarina. Nie było innej możliwość rozplanowania prac niż zamknąć między 11 a 18 września ulicę Sułkowicką - wyjaśnił nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. - W tym tygodniu utrudnienia w ruchu drogowym na dolnym Mokotowie są większe przez te prace przyłączeniowe. Wykonawca prac na Sułkowickiej pracuje całodobowo i dzięki temu deklarowany termin ich zakończenia to siedem dni - zaznaczył Dutkiewicz.