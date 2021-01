Samorządowcy zdecydowali o losie przewodniczącej Rady Warszawy

"Doszło do rażącego naruszenia statutu"

Radni PiS w uzasadnieniu wniosku o odwołanie przewodniczącej wskazali, że podczas sesji 26 listopada 2020 r. klub radnych PiS zgłosił szereg poprawek do uchwał będących przedmiotem obrad. Zaznaczyli, że zarówno radny Dariusz Figura, jak i radny Michał Szpądrowski przesłali poprawki w formie pisemnej do urzędników obsługujących sesję. Zaznaczyli, że "w momencie, w którym przewodnicząca rady poinformowała, że nie podda poprawek pod głosowanie, radny Michał Szpądrowski zwrócił uwagę, że zostały one prawidłowo złożone, i poprosił, aby przewodnicząca zarządziła przerwę i skonsultowała się z prawnikami". O to samo poprosił przewodniczący klubu PiS Cezary Jurkiewicz.