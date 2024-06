"Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa". Koncert Brodki na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego

Brodka - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, reżyserka i laureatka Fryderyków - została zaproszona do współpracy przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Upamiętni 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Artystka objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej projektu "WAWA".

"Tworzenie tej płyty to dla mnie nowe doświadczenie w roli kuratorki i dyrektorki artystycznej. Ciekawi mnie sam proces i spotkania z ludźmi, których zaprosiłam do projektu. Samo zmierzenie się z różną wrażliwością gości czy różnym myśleniem o tym mieście jest dla mnie bardzo ważne i właśnie to zapamiętam z tej pracy" – powiedziała Brodka cytowana w informacji prasowej przez Muzeum Powstania Warszawskiego.