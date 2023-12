Trzaskowski: kanały TVP będą nadal istnieć

"Obaj mogą powędrować do więzienia"

- Trybunał Konstytucyjny jest całkowicie upartyjniony. Natomiast Sąd Najwyższy, który nie był upartyjniony, jasno powiedział, że to ułaskawienie nie ma mocy prawnej. W związku z tym dzisiaj, jak rozumiem, obaj panowie mogą powędrować do więzienia - zauważył Trzaskowski.

- To jest właśnie skandal i pan prezydent się do tego przyczynił, że dwóch ludzi, którzy fałszowali dokumenty, którzy próbowali wrabiać swoich konkurentów politycznych, którzy prowadzili nielegalne podsłuchy. Tych dwóch ludzi później zostało mianowanych na tak ważne stanowiska - podsumował.

"Zamknięta została szczujnia"

Zapytany z kolei o sytuację związaną z TVP, której władze zostały odwołane, a jej siedziby "pilnują" politycy PiS, odpowiedział: - To jest dzień święta polskiej demokracji. Dlatego, że zamknięta została szczujnia, która po prostu niszczyła polską demokrację, próbując szczuć na ludzi i siejąc nienawiść, siejąc manipulacje i kłamstwa. I to za pieniądze podatników.

Jak dodał, "niesłychanie się z tego cieszy, że już nie ma TVP Info". Przypomniał, że zabiegał od lat o to, "żeby te kłamstwa ukrócić" i żeby TVP Info w tej formule zniknęło z polskich telewizorów i "przestało nas zatruwać". - Tylko możemy się z tego cieszyć. To jest fantastyczny dzień - ocenił.

- Jeżeli widzimy ludzi, którzy niszczyli w Polsce wolność słowa, którzy próbowali przez spółkę paliwową wykupywać gazety, którzy próbowali likwidować wolne media, którzy zatruwali umysły Polek i Polaków manipulacją i kłamstwem, i oni dzisiaj opowiadają o sobie jaki o tych, którzy bronią wolności słowa. To jest po prostu farsa, dowcip i niepoważne. To jest chichot historii - powiedział Trzaskowski.

PiS zapędził się w "kozi róg"

Na koniec Trzaskowski odniósł się do słów marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zapowiedział, że chciałby zostać prezydentem RP. - Będę się ubiegał o to, żeby być prezydentem miasta stołecznego Warszawy jeszcze raz, to jest największy możliwy zaszczyt. Na tym się koncentruję. Uważam, że każdy, kto myśli o tym, co będzie za dwa lata, już to planuje, może się tylko nabawić sporej frustracji. Trzeba się skupić na tym, co tutaj i teraz - podsumował.