Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu

Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Policja wystawiła mandaty za jazdę rowerem po alkoholu
Źródło: KPP w Piasecznie
Policjanci z Piaseczna ukarali dwóch nietrzeźwych rowerzystów wysokimi mandatami.

- O tym, że przejażdżka na rowerze "na podwójnym gazie" jest bardzo kosztowna przekonał się 72-latek na którego w Habdzinie zwrócili uwagę funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, a w swoim organizmie ma ponad jeden promil. Mężczyzna w swoim zachowaniu i podróży pod wpływem promili, nie widział niczego nagannego - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Źródło: KPP w Piasecznie

Mandaty za jazdę po alkoholu

Mężczyzna spotkanie z mundurowymi zakończył ze słonym mandatem karnym w wysokości 2500 złotych oraz przypomnieniem, że nietrzeźwy rowerzysta stanowi ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla samego siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego.

- Nie inaczej było w przypadku 65-latka zatrzymanego do kontroli drogowej w miejscowości Baniocha. W jego przypadku badanie alkomatem wykazało blisko jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 65-latek również został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - zaznaczyła policjantka. I zaapelowała do rowerzystów: - Przypominamy, że kierowanie rowerem po alkoholu – zarówno w stanie po użyciu, jak i w stanie nietrzeźwości może mieć tragiczne konsekwencje. Nietrzeźwy rowerzysta stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy więc do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePiaseczno
Czytaj także:
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
Praga Południe
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
Okolice
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
Mokotów
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Okolice
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Wawer
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Okolice
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Okolice
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Okolice
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Okolice
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Okolice
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Bielany
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na krajowej "79". Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
Okolice
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni
Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim
Ochota
Chciał kupić alkohol po 22
Przed sklepem rzucał rowerem. Strażnikom powiedział dlaczego
Pędził 131 km/h w obszarze zabudowanym
Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy
Okolice
Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
Pies ugryzł pasażerkę autobusu miejskiego
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki