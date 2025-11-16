Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu

Policja wystawiła mandaty za jazdę rowerem po alkoholu Źródło: KPP w Piasecznie

- O tym, że przejażdżka na rowerze "na podwójnym gazie" jest bardzo kosztowna przekonał się 72-latek na którego w Habdzinie zwrócili uwagę funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, a w swoim organizmie ma ponad jeden promil. Mężczyzna w swoim zachowaniu i podróży pod wpływem promili, nie widział niczego nagannego - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mandaty za jazdę po alkoholu

Mężczyzna spotkanie z mundurowymi zakończył ze słonym mandatem karnym w wysokości 2500 złotych oraz przypomnieniem, że nietrzeźwy rowerzysta stanowi ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla samego siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego.

- Nie inaczej było w przypadku 65-latka zatrzymanego do kontroli drogowej w miejscowości Baniocha. W jego przypadku badanie alkomatem wykazało blisko jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 65-latek również został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych - zaznaczyła policjantka. I zaapelowała do rowerzystów: - Przypominamy, że kierowanie rowerem po alkoholu – zarówno w stanie po użyciu, jak i w stanie nietrzeźwości może mieć tragiczne konsekwencje. Nietrzeźwy rowerzysta stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy więc do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek.