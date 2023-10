Chcieli ukraść elementy torowiska zabytkowej wąskotorówki

W aucie były klucze i łomy

Zarzuty usiłowania kradzieży

Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty usiłowania kradzieży, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Ponadto młodszy z podejrzanych usłyszał także zarzut posiadania narkotyków, co zagrożone jest karą do trzech lat więzienia.