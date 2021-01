Darmowy transport na szczepienie. Samorządy uruchomiły infolinie

Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19 powinny zgłaszać się do gminnych infolinii. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował listę numerów, uruchomionych w tym celu przez samorządy. Jest ich ponad 300. W stolicy zgłoszenia będzie obsługiwało Miejskie Centrum Kontaktu 19 115. Wyjaśniamy, komu przysługuje bezpłatny transport.

Możliwość darmowego transportu do punktów szczepień jest skierowana do trzech grup. Skorzystać z niej mogą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, seniorzy, mający problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców, oraz osoby powyżej 70. roku życia, mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.