Trzaskowski o wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego: czy są w pełni realistyczne?

"Sytuacja w Polsce nie jest w pełni stabilna"

Do wytycznych odniósł się na Facebooku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. "Czytając je widać, że sytuacja w Polsce jest dalej nie w pełni stabilna, a rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne" - stwierdza we wpisie. I pyta, czy te wytyczne "są w pełni realistyczne".

"Dla przykładu – personel pracujący w kuchni ma nie mieć kontaktu z personelem zajmującym się dziećmi. Zachowanie dystansu i zalecenie niemieszania się grup jest bardzo trudne do wyegzekwowania w szatniach itd. Jedno nie ulega wątpliwości. Przygotowanie na wcielenie zaleceń w życie wymaga czasu. Nota bene rozporządzenie wymaga uzupełnienia i wyjaśnień, o które w poniedziałek zwrócę się do GIS" - pisze prezydent stolicy.

Kto zapłaci za środki ochronne?

Według przywołanych przez Trzaskowskiego szacunków, aby bezpiecznie otworzyć przedszkola, trzeba zakupić 25 tysięcy par rękawiczek i maseczek, co stanowi minimalny zapas na jeden dzień. Do tego dochodzi 13 tysięcy fartuchów i około 2.5 tysiąca termometrów bezdotykowych. "Zastanawiacie się Państwo, kto za to zapłaci? Ja też. Zapytam o to ministra edukacji narodowej" - oznajmia Trzaskowski.