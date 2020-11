Tragiczny wypadek na DK50. Nie żyją trzy osoby

W miejscowości Lasopole na drodze krajowej nr 50 czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden się zapalił. W wypadku uczestniczyły cztery osoby - trzy zginęły na miejscu, jedna trafiła do szpitala.

Jak przekazała Agnieszka Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, do wypadku doszło przed godziną 7. - Doszło do czołowego zderzenia citroena berlingo i suzuki. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer berlingo oraz dwie osoby podróżujące suzuki. Do szpitala w Radomiu został przewieziony 42-letni kierowca berlingo - poinformowała Wójcik.