Mokotów

Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"

Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zgodnie z zapowiedziami, w poniedziałek 22 grudnia tramwaje linii 19 rozpoczęły kursowanie nowym odcinkiem linii tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej. Z okazji otwarcia nowej trasy Rakowiecką kursują zabytkowe składy.

Według rozkładu pierwszy tramwaj linii 19 z przystanku Metro Pole Mokotowskie 05 w stronę Stegien wyruszył o godzinie 4.10. Między Puławską a aleją Niepodległości zbudowano kilometr nowych torów. Na tym krótkim odcinku powstały: zespół przystankowy na wysokości ulicy Wiśniowej : "Mokotów-Ratusz"; przystanek przy skrzyżowaniu Rakowieckiej i Puławskiej w kierunku Pola Mokotowskiego; platforma przy skrzyżowaniu z al. Niepodległości dla pasażerów jadących w kierunku Puławskiej.

Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Specjalna linia "R" z okazji otwarcia nowej trasy

To powrót tramwajów na ten fragment Rakowieckiej po 58 latach. Tory na północnej części ulicy istniały między 1927 a 1967 rokiem. Potem pięć linii tramwajowych na tym odcinku zastąpiono autobusami.

- Już dziś Dolny Mokotów jest połączony z Górnym Mokotowem. Po kilkudziesięciu latach tramwaj wrócił na Rakowiecką. Jest to duży krok do przodu w poprawieniu infrastruktury i połączeń w naszej pięknej dzielnicy - powiedział burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Umowę na budowę linii tramwajowej Tramwaje Warszawskie z firmą Balzola podpisały jesienią 2023 roku. Kontrakt opiewał na kwotę 63,8 miliona złotych.

W poniedziałek nowym odcinkiem kursuje specjalna Linia R na trasie: Plac Narutowicza – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – Rakowiecka – Kielecka. Tramwaje kursują do godziny 19.30 z częstotliwością co 30-45 minut. "Na tory wyjadą dwa tramwaje – 13N nr 503 'parówka' oraz wagon typu K 'berlinka' nr 403. Tego typu tramwajami podróżowali pasażerowie kilka dekad temu, gdy zamykano torowisko na ul. Rakowieckiej" - informują Tramwaje Warszawskie. Przejazdy zabytkowymi składami są bezpłatne.

Trasa tramwajowa na Rakowieckiej
Trasa tramwajowa na Rakowieckiej
Źródło: UM Warszawa

Ciąg dalszy prac

Do ukończenia inwestycji pozostały elementy zależne od pogody, głównie chodzi o położenie ostatnich warstw ścieralnych.

Jak informował ostatnio prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski, zgodnie z deklaracją wykonawcy będą one wykonywane, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Wtedy też zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, przede wszystkim lewoskręt z ulicy Rakowieckiej w Puławską, który jest fizycznie gotowy i wlot z ulicy Rakowieckiej w aleję Niepodległości.

Bartelski zaznaczył, że może uda się to wykonać zimą, a jak nie, to trzeba będzie poczekać do marca, kwietnia.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

