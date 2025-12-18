Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką. Jest data otwarcia nowej trasy

Auta rozjeżdżają rozchodnik na torowisku Źródło: Tramwaje Warszawskie

- Od 22 grudnia warszawiacy będą mogli pojechać tramwajem ulicą Rakowiecką, prawie po 60 latach. To element realizowanej właśnie trasy z Dworca Zachodniego aż na Wilanów, z ominięciem centrum. Dzięki temu odcinkowi mieszkańcy Dolnego Mokotowa czy Wilanowa będą mogli dojechać do metra czy SGH - powiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W czwartek przeprowadzono jazdę próbną tramwaju po nowej trasie z udziałem dziennikarzy.

Jedna linia

Trzaskowski zaznaczył, że najpierw kursować będzie tu jedna linia, która przewiezie dwa razy więcej pasażerów niż autobusy.

- Zobaczymy, jak się ta linia sprawdzi, jakie będzie obłożenie i jeżeli nasze analizy wskażą, że lepiej puścić tędy dwie linie, to tak będziemy robić - podkreślił.

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski przekazał, że będzie to linia nr 19, która w godzinach szczytu będzie kursowała co osiem minut.

Dodał, że do ukończenia inwestycji pozostały elementy zależne od pogody, głównie ostatnie warstwy ścieralne.

- Zgodnie z deklaracją wykonawcy będą one wykonywane, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Wtedy też zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, przede wszystkim lewoskręt z ulicy Rakowieckiej w Puławską, który jest fizycznie gotowy, i wlot z ulicy Rakowieckiej w aleję Niepodległości - poinformował.

Zaznaczył, że może uda się to wykonać zimą, a jak nie, to trzeba będzie poczekać do marca, kwietnia.

Podkreślił, że wreszcie kończą się dla kierowców utrudnienia, czyli zamknięcie wschodniej nitki alei Niepodległości. Wraz z oddaniem tramwaju ruch zostanie przywrócony w dotychczasowym układzie dwujezdniowym.

Trasa tramwajowa na Rakowieckiej Źródło: UM Warszawa

Nie tylko nowe tory

- Koszt inwestycji to około 68 milionów złotych. W ramach tego powstał blisko kilometr szlaku tramwajowego. Do tego dwa węzły z ulicą Puławską i aleją Niepodległości, jeden nowy peron przystankowy przy ulicy Wiśniowej, który nazywać się będzie Mokotów Ratusz, do tego gruntowna przebudowa i modernizacja zespołów przystankowych: przy SGH i przy Puławskiej - powiedział Bartelski.

Nowe tory na Rakowieckiej między Puławską a Aleją Niepodległości pokryte zostaną w części rozchodnikiem. Wokół trasy posadzone zostaną 22 drzewa. Oprócz drzew zasadzonych zostanie ponad 900 krzewów i ponad 3 tys. bylin, traw i cebulek kwiatowych.

